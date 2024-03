En el verano del 2015, Boca fichó diversos futbolistas en búsqueda de reforzar el plantel. Con Rodolfo Arruabarrena como entrenador, el Xeneize sumó a sus filas a jugadores como Daniel Osvaldo, Nicolás Lodeiro, Alexis Rolín, Pablo Pérez, Gino Peruzzi, Guillermo Sara, Marco Torsiglieri, y Luciano Fabián Monzón. Uno de ellos habló en las últimas horas y lamentó lo que fue su paso por el club de la Ribera por cuestiones personales.

Es que Alexis Rolín, defensor uruguayo que arribó a Boca desde el Catania italiano, se refirió desde su país natal a lo que fue su trayectoria por el Xeneize, en donde se mostró apenado por no poder rendir adecuadamente por su estado físico, ya que el zurdo sufrió una reiterada cantidad de lesiones durante el año y medio que estuvo en Boca y estuvo disponible solamente en 15 partidos durante ese lapso de tiempo.

Por este motivo, Rolín fue ampliamente cuestionado por el Mundo Boca y su paso quedó en el olvido. Hoy, desde Institución Atlética Potencia de la segunda división de Uruguay, el defensor central se refirió a su paso por el Xeneize sin rodeos. “A Boca llegué mal físicamente de Italia. Me costó ponerme a punto. Estando ahí por el hecho de querer estar me apuré y arrastré lesiones. Eso generó críticas, creo que alguna fue exagerada“, esbozó Rolín en diálogo con Sport 890 en Uruguay.

Respecto a sus lesiones, el central señaló que las mismas fueron un tema que le complicaron la trayectoria en general, y no solo en Boca, ya que explicó: “El debe en mi carrera fue el tema de las lesiones. Nunca me había lesionado hasta el último año en Italia, ahí me lesioné en el hombro, estuve seis meses sin jugar y después de ahí empecé una seguidilla complicada“. ¿Creés que Rolín hubiese rendido en Boca sin las lesiones?

La carrera de Alexis Rolín

Con 35 años, Alexis Rolín comenzó su carrera en Nacional de Montevideo y rápidamente emigró rumbo a Italia para jugar en Catania. Luego recaló a préstamo en Boca y tras su regreso de la cesión, Nacional compró su pase en un millón de euros. Olimpia, Universidad de Concepción en Chile, Rentistas, Independiente Medellín fueron pasos más recientes de su carrera, y actualmente se encuentra en IA Potencia, en la B de Uruguay.

El paso de Rolín por Boca

Rolín jugó únicamente 15 partidos en los 18 meses que estuvo en Boca. Llegó a préstamo desde el Catania italiano y se marchó al no ejecutarse su opción de compra.