Boca Juniors comunicó el grado de lesión de Marcelo Saracchi. En un comunicado oficial difundido en redes sociales, informaron que el uruguayo padece una lesión muscular en el isquiotibial derecho. De esta manera, se confirma su baja para el debut del Xeneize en la Copa de la Liga Profesional ante Platense y la inminente titularidad de Frank Fabra.

El ex River no se entrenó con normalidad en el entrenamiento del martes con el primer equipo. Terminó con molestias el partido amistoso ante Talleres del pasado sábado y, por esta dolencia, se realizó los estudios médicos pertinentes. Finalmente, se confirmó su desgarro y su baja para el debut en la Copa de la Liga Profesional.

Saracchi había sido titular en los dos amistosos de Boca en la pretemporada: ante Gimnasia y Tiro de Salta y ante Talleres. Todo hacía creer que el técnico Diego Martínez le mantendría el lugar para el partido ante Platense, incluso por encima de Frank Fabra.

Precisamente, el colombiano apunta a ser titular en el debut del cuadro azul y oro el próximo sábado a partir de las 19:00 horas (Argentina) en el Estadio Ciudad de Vicente López. La posible vuelta al once inicial del ex Junior no cayó bien en los hinchas.

El grado de la lesión de Saracchi y cuándo volvería a jugar

La lesión de Marcelo Saracchi se confirmó este mismo martes luego de que trascendió sus problemas en la práctica de la mañana. Los estudios arrojaron una lesión xxx grado xxx.

Este tipo de lesiones demandan una recuperación de un mes, por lo que el uruguayo se perderá una buena parte del arranque de la Copa de la Liga Profesional. Así, Fabra ganará terreno en la consideración de Diego Martínez, a no ser que aparezca algún otro futbolista en la posición.

¿Cuál será el once titular de Boca para enfrentar a Platense?

Con la ausencia de Saracchi, el técnico Diego Martínez piensa en el siguiente once titular para enfrentar a Platense: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Nicolás Figal, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Pol Fernández, Ezequiel Bullaude, Juan Ramírez; Luca Langoni y Miguel Merentiel.

La dura reacción de los hinchas de Boca ante la posible titularidad de Frank Fabra

En las redes sociales, la noticia de la posible titularidad de Frank Fabra no cayó bien. Con la lesión de Saracchi y la chance de ver al colombiano desde el arranque ante Platense, los hinchas no reaccionaron de la mejor manera.

Muchos pidieron por la salida del lateral colombiano y hasta algún usuario hincha de Boca dijo estar “condenados” por esta nueva titularidad. Evidentemente, la relación entre el fanático xeneize y el ex Junior no está del todo bien, sobre todo por lo que fue aquella expulsión en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense.