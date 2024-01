Saracchi no se entrenó y los hinchas de Boca ya lamentan el posible ingreso de Fabra: "Estamos condenados"

Marcelo Saracchi podría ser baja para el debut de Boca Juniors en la Copa de la Liga Profesional. Sufrió una lesión muscular, por la cual, no se entrenó este martes a la par del grupo y no estaría para el duelo ante Platense. Esto llevaría a que el técnico Diego Martínez elija a Frank Fabra para el lateral izquierdo y esto no cayó bien en el hincha.

De acuerdo a los periodistas Fafi Pérez y Tato Aguilera, el lateral uruguayo no se entrenó con normalidad este martes, por lo que se realizó estudios médicos. Se esperan los resultados para las próximas horas, en donde se confirmaría una lesión muscular. Ésta se produjo en el partido amistoso ante Talleres el pasado sábado en Córdoba.

Con la ausencia de Saracchi, todos los caminos conducen a la posible titularidad de Frank Fabra. Y esto no cayó bien en los hinchas de Boca en las redes sociales. Es que el colombiano empezó a ser resistido en el último tiempo, sobre todo, por su expulsión en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense.

La reacción de los hinchas de Boca ante la posible titularidad de Fabra

Si hay una decisión que los hinchas de Boca habían elogiado sobre Diego Martínez durante la pretemporada fue la inclusión de Saracchi en el lateral izquierdo. De hecho, fue titular en los amistosos ante Gimnasia y Tiro de Salta y ante Talleres. Todo hacía creer que sería titular en el primer partido del Xeneize ante Platense.

Sin embargo, la lesión muscular de Saracchi obliga a un cambio de planes. Como Boca no tiene otro jugador en la posición, Fabra sería el titular para el debut en la Copa de la Liga Profesional 2024. La reacción de los hinchas no se hizo esperar y hubo lamentos.

“No puede ser, va a volver a jugar el innombrable, estamos condenados“, dijo un hincha ante la información sobre el estado del uruguayo. Y otro fanático azul y oro incluso pidió por la salida del colombiano. “A Fabra había que rajarlo del club después de la final de Río“, comentó.

¿Cómo sería la formación de Boca para enfrentar a Platense?

Diego Martínez tiene la intensión de poner en cancha a los mismos futbolistas que fueron titulares en los amistosos de pretemporada. Con la inclusión del lateral colombiano, el once titular tendría a Sergio Romero; Luis Advíncula o Lucas Blondel, Cristian Lema, Nicolás Figal, Frank Fabra; Jorman Campuzano; Pol Fernández, Ezequiel Bullaude, Juan Ramírez; Luca Langoni o Edinson Cavani y Miguel Merentiel.