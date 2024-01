Botafogo se fijó en diversos futbolistas de Boca durante el mercado de pases, ya que primeramente buscaron el pase de Cristian Medina pero desde el Xeneize rechazaron la oferta. Luego, el conjunto brasileño intentó quedarse con Luis Advíncula, pero nuevamente la propuesta del equipo carioca fue considerada insuficiente en Brandsen 805.

Sin embargo, Botafogo no se da por vencido respecto a la contratación de Advíncula, por lo que nuevamente enviarán una oferta por su pase en las próximas horas. El periodista Diego Monroig informó que en Boca no tienen la necesidad de vender al peruano o de conseguir un ingreso extra de dinero en este mercado, y que Advíncula se iría del club solo si la oferta es la que realmente pretenden en el Xeneize por su pase.

La misma, es la que está pautada en su cláusula de rescisión: 8 millones de dólares. De hecho, la respuesta de Boca a Botafogo sería que únicamente aceptará una oferta a ese monto. Por menos de eso, se quedará en el club de la Ribera.

La primera propuesta de Botafogo fue de un millón de dólares por el 100% del pase, por lo que las diferencias entre los clubes son altas en lo que respecta al precio a pagar por el traspaso de Advíncula. De esta manera, a pesar de que el equipo brasileño volverá a la carga, las negociaciones parecieran no llegar a buen puerto.

La situación contractual de Advíncula en Boca

Al peruano se le vence el contrato en diciembre de este 2024 y aún no se han dado charlas para su renovación. Sin embargo, desde ambas partes buscarán llegar a un acuerdo para que siga siendo parte de Boca. Su representante confirmó que se reunirán con integrantes del Consejo del Fútbol para intentar llegar a un acuerdo, pero también se mostró abierto a oir otras ofertas.

Advíncula, sobre marcharse a Arabia: “Voy caminando”

Advíncula, a modo de broma pero con sinceridad, en el programa La Lengua, de Perú, fue consultado acerca de marcharse a Arabia Saudita en medio del éxodo del futbolistas que se marcharon a la liga árabe. Sin filtro, el peruano confesó: “¿Yo? Caminando. Desde acá voy caminando, con mi turbante y camello“. Además, comparó esta situación con la de André Carrillo, su compañero en la Selección de Perú: “Él fue muy inteligente, y tiene mucha suerte. Él es un tipo muy relajado, y yo si tuviera su billetera también estaría así de relajado, ja“, bromeó.

Así, y todo, Advíncula se mostró feliz de estar en Boca y en Argentina: “Yo le saco hasta el último impuesto a Boca, ja. Almuerzo en el club, desayuno en el club. Me tratan muy bien, en la cocina me quieren mucho“. “Vivir en Buenos Aires es hermoso. Yo vivo solo y me pegaría un tiro si viviera en un country“, cerró respecto al tema. Sinceridad total.

Advíncula y su deseo de llegar a Boca

Tras ser consultado por su decisión de llegar al fútbol argentino en el medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, soltó: “Lo que pasa es que yo siempre tenía el sueño de jugar en Boca. Mi viejo me hacía ver los partidos de Boca de chico“.

“Yo vi a Ñol (Solano), al Chino Pereda, me contaron de (Julio) Meléndez. Yo siempre miraba eso. La Bombonera cuando fui con Newell’s fue impresionante y los tenía en contra. Teniéndolos a favor es increíble”, declaró.

Luego, llegaron las flores para los hinchas: “Es increíble como la gente alienta. Perdimos una final de Copa Libertadores y el recibimiento el partido siguiente fue espectacular. Yo no iba. Si yo fuera hincha diría ‘estos huevones perdieron, no voy’. Pero ellos alientan a tu equipo siempre, pase lo que pase. Ellos van por Boca”.