Luego de la primera semana de trabajo al mando del primer equipo de Boca, Diego Martínez ya cuenta con Cristian Lema, su primer refuerzo, y continúa trabajando tanto en el mercado de pases, así como también en la pretemporada, en la que están organizando los primeros amistosos.

Es que, previo al inicio de la Copa de la Liga Profesional, en la que debutarán como visitante ante Platense, la idea del cuerpo técnico del Xeneize es que el plantel llegue con el mayor ritmo de juego posible, y es por eso que ya tiene tres partidos amistosos programados.

Acorde a lo informado por el periodista Lucho Torres Toranzo, Boca jugará su primer amistoso el sábado 13 de enero contra Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que el 20 del mismo mes se enfrentará a Talleres de Córdoba. Además, agrega que ambos partidos serán en sus respectivas provincias (Salta y Córdoba) y serán transmitidos por ESPN.

También, la misma fuente citada sumó que habrá un tercer partido de preparación, que a diferencia de estos dos, será a puertas cerradas contra Barracas Central, con fecha a confirmar, pero que podría ser entre medio del duelo contra Talleres y el debut ante el Calamar.

Por otro lado, podría haber un cuarto partido de preparación, ya que días atrás salió a la luz la noticia de que la dirigencia se encuentra negociando con el Inter Miami, el equipo de Lionel Messi, para jugar un amistoso el fin del semana del 27 de enero, por lo que en caso de que se dé, se postergaría el estreno de la Copa de la Liga.

Para estos amistosos, al igual que para las primeras fechas del torneo local, Martínez no podrá contar con la totalidad de su plantel, ya que no estarán a disposición Leandro Brey, Nicolás Valentini, Cristian Medina y Ezequiel Fernández, convocados a la Selección Argentina Sub 23, así como tampoco con Valentín Barco, también citado a la Albiceleste y transferido al Brighton de Inglaterra.

Martínez pudo contar por primera vez con Cavani y Saracchi

Los dos futbolistas uruguayos que llegaron al Xeneize en el último mercado de pases, no pudieron realizar la primera semana de pretemporada a la par del plantel, debido a que llegaron recuperándose de distintas lesiones y en la práctica de esta tarde se sumaron a la par del plantel.

Los equipos que paró Martínez en el amistoso contra Reserva

En la primera prueba que hizo el entrenador, en dos amistosos contra la Reserva, paró estos dos equipos:

Equipo 1: Sergio Romero, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Bruno Valdez y Marcelo Weigandt; Jabes Saralegui, Jorman Campuzano y Juan Ramírez; Vicente Taborda; Luca Langoni y Darío Benedetto.

Equipo 2: Javier García; Lucas Blondel, Aaron Anselmino, Marcos Rojo y Frank Fabra; Pol Fernández, Mauricio Benítez y Norberto Briasco; Ezequiel Bullaude; Lucas Janson y Miguel Merentiel.