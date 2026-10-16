Los hinchas de Boca criticaron a un titular y se acordaron de River: “Es Martínez Quarta”

A pesar de la victoria contra Talleres de Córdoba, los fanáticos no perdonaron su rendimiento individual en el partido.

Este viernes por la noche, Boca venció 2-1 a Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Aunque empezó abajo por un golazo de Matías Galarza, los goles de Miguel Merentiel y Leonel Flores le dieron tres puntos claves para ser el nuevo puntero de la Tabla Anual. Sin embargo, los hinchas se enojaron con Ayrton Costa por su flojo rendimiento.

Cabe recordar que fue titular después de mucho tiempo debido a que, luego de sufrir una lesión en el arranque del segundo semestre, Facundo Herrera se adueñó de su lugar en la zaga central y Rodolfo Arruabarrena se lo respetó. Sin embargo, debido a la seguidilla de partidos, el Vasco le dio descanso a Jagger y es por eso que jugó el zurdo.

Lo cierto es que los hinchas arremetieron contra Ayrton Costa. A través de sus cuentas personales de X (ex Twitter), se expresaron durante el partido y criticaron fuertemente al defensor. “Es el Martínez Quarta de Boca, no puede jugar más“, escribió uno de los fanáticos para hacer público su enojo con el zaguero central del Xeneize.

Otros comentarios destacados en las plataformas digitales, fueron: “Demuestra que ya no puede jugar en Boca“, “qué malo es marcando, no tiene absolutamente nada de central”, “hay gente que cree que tiene ser titular“, “no puede parar ni el colectivo”, “quiere anticipar como si fuera el Cuti Romero” y “volvió Ayrton Costa y somos un flan atrás”.

Los comentarios de los hinchas de Boca

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