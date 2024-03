En el marco de la fecha 8 del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional, en La Bombonera, Boca recibe a Belgrano de Córdoba con el objetivo de lograr una victoria que le permita cortar una racha de dos partidos sin ganar, y a su vez, acercarse a los puestos de clasificación a cuartos de final.

Para este encuentro, el entrenador del Xeneize, Diego Martínez, realizó dos cambios con respecto al equipo que empató 1 a 1 contra River en condición de visitante, y decidió que en la delantera se mantenga el uruguayo Edinson Cavani, junto al goleador del equipo, Miguel Merentiel.

Mientras transcurría la entrada en calor dentro del campo de juego del Alberto J. Armando, los hinchas de Boca que estaban en una de las populares comenzaron a cantarle al delantero uruguayo de 37 años, debido a la mala racha goleadora que viene atravesando en la temporada.

“Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, los goles de Cavani que ya van a venir”, entonaron los fanáticos del Xeneize en La Bombonera en una clara muestra de apoyo al ex Valencia, que anotó su último gol con la azul y amarilla en noviembre del año pasado, ante Palmeiras por Copa Libertadores.

Por su parte, Cavani, mientras hacía trabajos de definición para terminar con la entrada en calor, comenzó a aplaudir a los hinchas por esta canción, y luego, cuando lo comenzaron a ovacionar al ritmo de “uruguayo, uruguayo”, levantó sus manos para agradecerles estos gestos.

El consejo de Ricardo Gareca a Edinson Cavani

El ex delantero argentino que pasó por el Xeneize, habló con Radio La Red y allí le dejó un consejo a Cavani. “A Cavani le diría que esté tranquilo. No tiene que demostrarle nada a nadie; pero el público de Boca exige, es lógico. Hace mucho por el equipo. Ya se le va a abrir el arco. Por su ADN es un jugador que no va a bajar los brazos“, tiró.

Los números de Edinson Cavani en Boca

Desde su llegada al Xeneize, a mediados del 2023, el delantero uruguayo de 37 años disputó un total de 20 partidos, en los que anotó 3 goles y aún no aportó asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Edinson Cavani con Boca?

El vínculo de Edinson Cavani con el Xeneize tiene duración hasta el 31 de diciembre de este año.