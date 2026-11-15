Martín Palermo nunca le ganó a Boca como director técnico en la previa de la final de la Copa Argentina con Platense

Desde que lanzó su carrera como entrenador, el Titán ya enfrentó 10 veces al Xeneize y aún no conoce la victoria.

Este sábado por la noche, Boca goleó 3-0 a Banfield y clasificó a la final de la Copa Argentina 2026. Con goles de Santiago Ascacibar, Sebastián Villa y Leandro Lozano, el Xeneize aplastó al Taladro y sacó boleto a la última instancia, donde jugará contra Platense el próximo miércoles 2 de diciembre. En medio de ese contexto, Martín Palermo vuelve a ser protagonista.

El equipo titular de Boca ante Banfield por Copa Argentina 2026.

Cabe recordar que para llegar hasta acá, el conjunto de la ribera tuvo que vencer a diferentes rivales. Primero le ganó a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing, además del elenco del sur en semifinales. Mientras tanto, ya desde hace varios días, el Calamar había vencido a Deportivo Riestra por penales y esperaba por conocer a su contrincante.

Lo cierto es que Palermo nunca le ganó a Boca como director técnico. Aunque se trata de una simple estadística, no es un hecho aislado ni una casualidad. En ese sentido, ya lo enfrentó 10 veces y en ninguna oportunidad pudo quedarse con los tres puntos, lo que deja en evidencia una clara tendencia a favor del Xeneize en los cruces entre sí.

Martín Palermo, entrenador de Platense. (Getty Images)

Sin ir más lejos, el saldo es muy negativo para el Titán y bastante positivo para el conjunto de la ribera. Es decir, pensando en la inminente final de la Copa Argentina, Boca acumula 6 victorias y 4 empates contra Palermo en los compromisos que se midió ante sus equipos, desde que comenzó su carrera como entrenador en el fútbol argentino.

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Un dato importante a tener en cuenta es que ya jugaron 3 veces con Platense. De hecho, dos partidos se dieron en el ciclo anterior (3-1 y 3-1) y el último sí fue en esta segunda etapa en el Calamar (1-1). Además, en el pasado también hubo cotejos cuando estaba a cargo de Aldosivi, Arsenal y Godoy Cruz, que fueron sus primeros equipos en el país.

Martín Palermo, entrenador de Platense. (Getty Images)

Uno por uno, todos los cruces de Boca vs Palermo

8/12/12 | Godoy Cruz | 2-1

24/6/13 | Godoy Cruz | 1-1

21/10/13 | Godoy Cruz | 2-2

27/4/14 | Arsenal | 4-2

17/11/14 | Arsenal | 1-1

9/11/21 | Aldosivi | 3-0

16/2/22 | Aldosivi | 2-1

19/2/23 | Platense | 3-1

19/8/23 | Platense | 3-1

16/8/26 | Platense | 1-1