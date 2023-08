El pasado domingo 13 de agosto, se llevaron a cabo en Argentina las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que funcionan para determinar quienes serán los candidatos a presidente para las Elecciones Generales, que se realizarán el domingo 22 de octubre.

Entre las grandes sorpresas de estas primeras elecciones, una fue el triunfo de Javier Milei, candidato a presidente por el partido Libertad Avanza, quedando por encima de las fuerzas que vienen disputándose el gobierno hace años, como lo son Juntos por el Cambio y Unión por la Patria.

Saliendo del plano político, el mismo Milei ha mostrado su pasión por el fútbol, comentando que fue arquero de Chacarita en inferiores, y confesando que antes era hincha de Boca, pero que luego la salida de Martín Palermo, sumado a algunas decisiones del ex presidente del club, Daniel Angelici, dejó de serlo.

En diálogo con Telefé, comentó: “Era de Boca, dejé de ir a la cancha cuando se retiró Palermo porque no soporté la tristeza que eso me causó. Cuando Angelici en un acto de populismo lo trajo a Riquelme, en su última etapa, que sabía que era un robo, dije ‘ya tengo bastante con vivir en un país populista’, y es más, cuando jugaba Gago era anti Boca, ahora que no juega más, solo no soy de Boca”.

Escrutinio definitivo de las PASO 2023:

Con el 97.39% de las mesas escrutadas, así se cierran las Elecciones Primarias:

La Libertad Avanza: 30.04% (7.116.352 de votos).

30.04% (7.116.352 de votos). Juntos por el Cambio: 28.27% (6.698.029 de votos).

28.27% (6.698.029 de votos). Unión por la Patria: 27.27% (6.460.689 de votos).

27.27% (6.460.689 de votos). Hacemos por el País: 3.83% (907.437 de votos).

3.83% (907.437 de votos). Frente de Izquierda y de los Trabajadores: 2.65% (628.893 de votos).

¿Qué candidatos presidenciales estarán en las Elecciones Generales 2023?

Tras las Elecciones Primarias, quedaron definidos los cinco candidatos a presidente para los comicios finales de octubre: