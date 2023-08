Llegando por debajo del radar y en una negociación que nadie tenía en los planes, en el mercado de pases de principio de año, Boca cerró la cesión de Miguel Merentiel para la delantera xeneize proveniente desde el Palmeiras por una temporada.

¡La CONMEBOL Libertadores se vive en Telefe.com! ¡También podés seguir las reacciones en vivo en Twitch!

Ya con más de seis meses en el club de la Ribera, el uruguayo se asentó como una alternativa confiable tanto de titular como ingresando desde el banco al punto tal de ser el goleador de Boca en el 2023 con 9 goles en los 34 partidos que disputó.

En la previa del partido ante Racing por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el propio Miguel Merentiel se refirió a su futuro luego de diciembre, ya que el préstamo en Boca expira a fines de este 2023. En diálogo con “Carve Deportiva”, programa radial uruguayo, la “Bestia” no anduvo con vueltas y se mostró enfocado en el plano futbolístico.

“De acá a diciembre Boca tiene para decidir si hace la opción. Sí que se escucha que me quiere comprar, pero tampoco pienso en eso, es solo esperar. El fútbol cambió muchísimo, en seis meses te puede salir algo buenísimo o terminar en cualquier lugar. Nunca pensé que iba a llegar a un equipo tan grande como Boca. No sé cuánto más voy a estar, yo me centro en rendir, no pienso en el futuro“, expresó Merentiel, dejando en claro que la decisión de su continuidad en el Xeneize es del propio club y que él se encuentra pensando en cómo aportar lo mejor para el equipo.

Además, habló acerca de la competencia que tiene en su posición con Darío Benedetto y Edinson Cavani, donde afirmó: “Eso lo llevo bien. Ellos son excelentes compañeros. Por eso, tengo que meterle y a la hora que toque, hacer lo mejor porque son dos grandes jugadores los que compiten conmigo“. Por último, también confesó que tiene “una gran relación” con Juan Román Riquelme y que dialoga de manera seguida presencialmente y de forma virtual.

¿De cuánto es la opción de compra de Miguel Merentiel?

El uruguayo llegó a Boca a préstamo desde Palmeiras sin cargo y con una opción de compra de 3 millones de dólares, la cual en el Xeneize planean ejecutar en diciembre debido a su gran rendimiento e importancia dentro y fuera de la cancha. Por lo tanto, de no mediar inconvenientes, Merentiel seguirá en Boca una vez que la cesión finalice.

¿Juega Merentiel vs Racing por la Copa Libertadores?

Si bien Jorge Almirón no definió al equipo titular que enfrentará a Racing en La Bombonera este miércoles, Merentiel figura como uno de los posibles inicialistas, sobre todo debido a que no sumó minutos ante Platense para ser preservado. Horas antes del encuentro copero, se sabrá de manera confirmada como formará Boca ante el equipo de Fernando Gago.