Boca tuvo su última práctica antes de enfrentar a Racing (21 horas por Telefé) con una noticia que no pasó desapercibida: Edinson Cavani no se entrenó a la par. El uruguayo hizo tareas diferenciadas y fue el único de los titulares que no pudo estar junto al grupo.

La decisión del cuerpo técnico fue bajarle las cargas al Matador, que viene de sumar muchos minutos en sus primeros dos partidos. La idea es que el atacante sea titular este miércoles en La Bombonera y es por eso que no fue exigido de cara al clásico con la Academia.

El posible XI de Boca para enfrentar a Racing

Sergio Romero; Lucas Blondel o Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marcos Rojo, Frank Fabra; Luis Advíncula, Pol Fernández, Cristian Medina, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel o Exequiel Zeballos.

¿Cómo ver Racing – Boca por Copa Libertadores?

Los partidos de ida y vuelta entre Boca Juniors y Racing Club, en el marco de los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023, serán transmitidos en vivo por Telefé.