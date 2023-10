A tono con todo el Mundo Boca, Jorge Bermúdez ya comenzó a palpitar la final de la CONMEBOL Libertadores que el equipo que conduce Jorge Almirón disputará el próximo sábado 4 de noviembre ante Fluminense en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En ese sentido, se permitió destacar la gran influencia que tuvo en el camino Sergio Romero, arquero por quien Juan Román Riquelme y todo el Consejo de Fútbol decidieron apostar pese a las críticas que les generó la salida de Agustín Rossi y el hecho de no salir a buscar otro arquero en el mercado.

“Lo más importante es la ilusión con la que él llegó a nuestro club, que siempre se sintió respaldado y rodeado, que nunca se lo apuró. Tuvimos confianza en lo que él sentía. Gayoso, a quien él siempre nombra, lo llevó de una manera increíble. Javi (García) ha sido muy importante en este proceso. A nosotros solo nos quedó acompañarlo en el día a día. Es una excelente persona y un tipo muy maduro”, señaló El Patrón sobre el principal custodio del arco Xeneize.

Por otro lado, Bermúdez quiso hacer una aclaración sobre la salida de Agustín Rossi que tantas críticas le valió a la dirigencia. “El arquero que estaba antes hizo su paso por Boca, tuvo momentos importantes y siempre le deseamos lo mejor. Inclusive, también hay que recordarlo, lo quisimos renovar. Se le ofreció un contrato millonario que los medios quisieron desvirtuar. El club ofreció lo que podía pagar. No hubo acuerdo, vino otro y por suerte salió espectacular“, resaltó.

Ganador de dos Copas Libertadores y una Intercontinental con el club en sus tiempos de futbolista, El Patrón se refirió también al vínculo que mantienen con los planteles no solo en el rol de dirigentes sino también de referentes. “Nosotros mismos nos planteamos la incógnita de si estaría bien o no que los chicos nos vean todos los días en el club. En ese sentido hay que agradecer a los distintos cuerpos técnicos que fueron teniendo la madurez de entender que nosotros estábamos para sumar. Y nosotros entender también cuál es nuestro rol. En qué momento participar y en qué momento dejar al grupo tranquilo. Todo está pensado. Nosotros no nos imponemos en nada. Tenemos una relación muy sana”, explicó.

¿Cómo vive Bermúdez la previa de la final ante Fluminense?

Jorge Bermúdez aseguró que, a una semana de la final de la CONMEBOL Libertadores, no siente ni nerviosismo ni ansiedad por entender que una vez que inicie el partido él ya no podrá hacer nada por modificar la realidad. “Cuando arranque el partido será otra historia, pero ahora llenarnos de ansiedad no sirve. Lo único que le pido a Dios es que todos los chicos estén aptos para jugar. Por más que apriete, no voy a cabecear en los córners, no puedo pegar una patadita de atrás, así que dependo de los muchachos, que ellos estén bien y que llegue el momento del partido y que todos podamos disfrutar. Y eso es lo más importante”, le dijo al Canal de Boca.

¿Cuándo y dónde ver la final entre Boca y Fluminense?

La final de la CONMEBOL Libertadores entre Boca y Fluminense está programada para el sábado 4 de noviembre en el Maracaná de Río de Janeiro y comenzará a las 17:00 horas de Argentina. La misma podrá verse en vivo y en directo por Telefe y Telefe.com.

Los encargados de impartir justicia en la final

El colombiano Wilmar Roldán fue designado como árbitro principal y estará acompañado por Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz como asistentes. Andrés Rojas será el cuarto árbitro y Wilmar Navarro el quinto. El VAR estará integrado por los chilenos Juan Lara, Ángelo Hermosillo (AVAR1) y Edson Cisternas (AVAR2), sumados al colombiano John Ospina (AVAR3).