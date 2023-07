No fue por dinero: Paolo Guerrero contó por qué no llegó a Boca tras hablar con Riquelme

Hace tan solo unos días, Racing confirmó la salida de Paolo Guerrero a través de la rescisión de su contrato y la leyenda peruana dejó de formar parte del plantel que comanda Fernando Gago, quien apostó por el experimentado delantero y los planes no salieron como todo Avellaneda lo había imaginado. Mientras resuelve su futuro, el ex Bayern Múnich visitó a Sebastián Vignolo en ESPN F90 y habló de todo.

“Me faltó más confianza que tiempo”, analizó introspectivamente Paolo a la hora de reflexionar en voz alta sobre su última experiencia en la Academia. No obstante, Guerrero no tiene en su cabeza la idea de retirarse. “No pienso en dejar el fútbol. Es mi vida. Me cuesta pensar en que me queda poco tiempo. Estoy analizando propuestas y esperando el lugar donde yo crea que voy a jugar”, expresó.

Con el correr de la charla, el Pollo volvió al pasado para recordar su pase frustrado a Boca a mediados de 2022. “Cuando estaba en Inter, estaba en constante comunicación con Román (Riquelme). Después, en 2022, me fueron a ver a Perú”, reveló el delantero peruano. Sin embargo, pese al contacto permanente con el vicepresidente e ídolo del Xeneize, Guerrero contó por qué finalmente no se puso la camiseta azul y oro.

“Yo estaba en un proceso de recuperación, no podía firmar con nadie. Hablaba con Riquelme, pero al final no se llegó a un acuerdo porque no estaba al 100% y ellos necesitaban ya un delantero”, contó. Una vez sanado de su lesión en la rodilla, Paolo decidió probar suerte en el fútbol argentino con Racing tras la negativa de Boca en el último mercado. ¿Hubiera sido un refuerzo de jerarquía para el Xeneize?