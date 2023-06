Está todo listo para el homenaje que se le hará a Juan Román Riquelme en La Bombonera, a poco más de ocho años del anuncio de su retiro como futbolista profesional después de devolver a Argentinos Juniors a Primera en 2015. Además de aguardar por la lista de invitados completa, los hinchas se mantuvieron expectantes por la venta de entradas y ya hay información oficial.

El sector encargado de difundir la información fue el Departamento de Socios y Socias de Boca, mismo canal por el cual los abonados del Xeneize se enteran cómo deben adquirir boletos para todos los partidos del equipo de Jorge Almirón en el Alberto J. Armando. En esta oportunidad, el club de La Ribera será organizador de la despedida de su vicepresidente y lanzó un comunicado oficial al respecto.

“¡Este domingo despedimos a nuestro ídolo!“, posteó el Depto de Socios de Boca para luego dar a conocer una serie de requisitos a conocer antes del lanzamiento, el cual tendrá lugar este jueves 22 de junio a través de la plataforma SoySocio. Los precios oficiales se darán a conocer mañana mismo, al momento de la venta, pese a que la lista de valores ya se filtró informalmente.

Requisitos y avisos de Boca para comprar las entradas

– Para ingresar al estadio deberás presentar DNI, voucher de compra y tu CARNET de socio o socia tanto para GENERALES como para PLATEAS.

– La venta de entradas tanto para GENERALES como para PLATEAS es de una única ubicación por cada socio o socia.

– La ubicación de los abonos a platea adquiridos para partidos regulares de primera división no tiene validez para este partido.

– La compra de plateas exclusiva para abonados y abonadas no está sujeta a la ubicación indicada en el abono sino que otorga la posibilidad de adquirir una ubicación en cualquier sector de platea disponible.

– Los abonos de estacionamiento/cocheras NO tienen validez para este partido y no podrán ser utilizados.

– El valor de las entradas para GENERALES adquiridas será debitado el próximo mes junto con la cuota social.

– Las PLATEAS se abonan al momento de realizar la compra vía SoySocio con tarjeta de crédito.