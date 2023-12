Leandro Paredes volvió a hablar de su posible vuelta a Boca en el corto plazo y, como sucedió en anteriores ocasiones en donde se refirió al tema, los hinchas xeneizes deliraron con la posibilidad de volver a verlo en el plantel boquense en plenitud. Desde Italia, en lo que fue el Día Internacional del Hincha de Boca, el volante central campeón del mundo habló con D-Sports y señaló que -sin aún saber fehacientemente la fecha- regresará más temprano que tarde a Brandsen 805 como jugador.

Luego de que un periodista dudara acerca de su vuelta, debido a que Paredes comentó que su vida es vivir en Roma el resto de su vida, el nacido en San Justo soltó: “Yo voy a vivir en Roma cuando me retire. Pero yo a Boca voy a volver, en algún momento. Lo tengo muy claro y lo dije desde el primer día en que me fui. A Boca voy a volver, porque me quedé con ganas de seguir jugando en ese club. Después cuando termine mi carrera, decidiré dónde vivir“. Así, el ex Juventus y PSG confirmaba nuevamente que en su futuro tiene claro su arribo al Xeneize. Y esto no es todo…

En la entrevista, Leandro Paredes también confesó que le hizo una promesa a su hija, Victoria, relacionada a Boca y su vuelta. Sobre esto, comentó: “Apenas terminó la final de la Libertadores mi hija se puso a llorar, y me hizo prometerle algo, que ojalá que se cumpla“. Claro, tanto él como su familia son reconocidos hinchas xeneizes, y la final perdida ante Fluminense el pasado 4 de noviembre los atravesó sentimentalmente. En ese contexto, salió la promesa que el jugador de 29 años le hizo a su hija, y que volvió locos a todos los fanáticos de Boca.

Paredes no mencionó de que promesa se trataba, pero en relación a sus intenciones de regresar en plenitud a Boca y el contexto de la caída en la final de la Libertadores para el Xeneize, los hinchas se aferraron a la illusión de que el campeón del mundo buscará, durante su futuro segundo ciclo en Brandsen 805, levantar la copa más importante del continente americano a nivel clubes.

Ante esto, el público xeneize en las redes sociales enloqueció. Con comentarios del tipo “Victoria Paredes obligá a que tu papá cumpla esa promesa te lo pido por favor“, o que “es el elegido“, los hinchas de Boca se ilusionaron nuevamente con un inminente regreso de Leandro a las filas boquenses, y que con él llegue la séptima Copa Libertadores. ¿Se cumplirá la promesa que Paredes le hizo a su hija?

¿Hasta cuándo tiene contrato Paredes en Roma?

El volante de 29 años fichó con la Roma en el mercado de pases de mediados de 2023 para su segundo ciclo en el equipo de la capital de Italia. En su contrato, estableció un vínculo por dos temporadas, por lo que estará ligado al club que actualmente dirige José Mourinho hasta junio de 2025. Allí, Paredes tendrá 31 años y podría gestarse su vuelta a Boca como agente libre.

Paredes confesó que Dybala y Mourinho son de Boca

En la entrevista que brindó a D-Sports, Paredes no solo habló de su posible vuelta a Boca y de su fanatismo por el Xeneize, sino que también reveló que a Paulo Dybala le tiran los colores del club de la Ribera, algo que el propio cordobés había declarado cuando aún era un juvenil en Instituto.

En la nota que dio con el periodista Christian Martin, Paredes fue consultado sobre la chance de que Dybala pueda vestirse con la camiseta de Boca, y su respuesta sorprendió completamente. Allí, el jornalista soltó a modo de chicana que Dybala, por su estilo de juego, era un futbolista “más para River“. El volante de 29 años, sin filtro, respondió: “Es de Boca Paulo, imposible que juegue ahí”.

Además, Paredes habló del fanatismo de José Mourinho con Boca y con el fútbol argentino en sí. “Mourinho adora a los argentinos y el fútbol argentino, estuvo muy pendiente a la Copa Libertadores. Él es bostero, por la personalidad que tiene no puede ser de otro club que no sea Boca“, expresó Leandro. Una entrevista en donde el jugador de la Roma no tuvo filtro.