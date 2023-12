Leandro Paredes y Paulo Dybala han sabido forjar una gran relación en la Selección Argentina que se fue convirtiendo en amistad y el destino quiso que hoy ambos compartan también plantel en la Roma.

Es por eso que ambos mediocampistas se conocen y mucho, por lo que la frase que lanzó el ex jugador de Boca sobre el cordobés en las últimas horas levantó mucha polvareda.

Es que, en diálogo con D Sports, Paredes fue consultado sobre la chance de que Dybala pueda vestirse con la camiseta de Boca, pero su respuesta dejó a todos con la boca abierta.

“Ojo, eh”, dijo primero el mediocampista, pero luego, chicaneado por el periodista Christian Martin con que era “un jugador más para River”, Paredes lanzó la sorpresiva frase: “Es de Boca Paulo, imposible que juegue ahí”.

La revelación se da en medio de los rumores del regreso de Ever Banega y la siempre presente ilusión del hincha de Boca de volver a ver a Paredes con la camiseta azul y oro.

La promesa de Paredes a su hija fanática de Boca

Esta ilusión sumó un nuevo capítulo, ya que en la misma nota, el volante de 29 años confesó una anécdota con su pequeña hija que no hizo más que ilusionar una vez más a los hinchas.



“Tuve la mala suerte de ver la final de la Libertadores con mi hija, que apenas terminó el partido se puso a llorar, me dolió mucho y me hizo prometerle algo que ojalá se cumpla”, contó Paredes, quien se fue de Boca definitivamente en 2015 y que siempre se encargar de mostrar su fanatismo por el club que lo vio nacer futbolísticamente.

El video de Dybala diciendo que es hincha de Boca

Cuando todavía era un pibe que hacía sus primeras armas en la Primera de Instituto de Córdoba, el volante de la Roma ya había confesado que era hincha del Xeneize.

Los números de Paredes en Boca

Paredes disputó apenas 31 partidos con la camiseta del Xeneize y logró convertir 5 goles.