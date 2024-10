Leandro Paredes es el gran sueño que tiene Juan Román Riquelme para el Mundial de Clubes 2025. El presidente de Boca gestiona desde hace tiempo la posible vuelta del mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina y el certamen internacional, que contará con la participación del Xeneize, coincide con la fecha de vencimiento del contrato del jugador en la Roma. Hay serias chances.

En ese contexto, y luego de una semana en la que se informó que Fernando Gago se comunicó con él para intentar convencerlo de retornar al país, Paredes rompió el silencio antes de subirse al avión de regreso a Europa tras su paso por la Albiceleste por Eliminatorias CONMEBOL.

“Vivo mi carrera día a día. Hoy tengo contrato con mi club y estoy muy feliz ahí. Como digo siempre: lo que tenga que pasar, pasará. Siempre es lindo jugar un Mundial de Clubes, pero mucho no puedo decir”, declaró el volante que semana tras semana recibe mensajes de los hinchas del Xeneize para que vuelva a ponerse la azul y oro el año entrante.

Además, Paredes se refirió a la llegada de Fernando Gago como DT de Boca: “Su designación es espectacular, ha demostrado estar a la altura. Le tengo mucho cariño”. Luego, desmintió que hayan hablado por teléfono en las últimas horas.

El sugestivo posteo del padre de Paredes

A través de su cuenta de Instagram, el papá de Leandro Paredes publicó una imagen editada en la que se lo ve al mediocampista utilizando el nuevo modelo de la casaca de Boca y con un 2025 textual que indica el año en el que volvería al club de la Ribera.

Publicidad

Publicidad

ver también Tuvo que borrarlo: el guiño del papá de Paredes a Boca en medio de los rumores de su regreso en 2025

Sobre este posteo que se viralizó entre los hinchas, el jugador declaró entre risas: “Mi papá está re loco”. Con esto, quedó a la vista que la propia familia del jugador también tiene el deseo de que Paredes retorne al fútbol argentino a partir del año que viene.

Pese a que el volante termina su contrato con Roma a fines de junio, la FIFA parece haberle dado una mano al Xeneize habilitando una tercera ventana de transferencias entre el primero y el 10 de junio. Por ese motivo, Paredes podría ser inscrito en esas fechas antes de que los dirigidos por Fernando Gago -de quien se espera que para ese momento siga siendo el técnico- viajen a Norteamérica para jugar el Mundial de Clubes.

Leandro Paredes y la chance de volver a Boca

En OLGA, el campeón del mundo y bicampeón de América habló acerca de una posible fecha de retorno a Boca, el club que lo vio nacer. “Siempre tengo ganas de volver. Cuando me fui con 18 dije que mi sueño era volver a vestir esta camiseta. La ilusión siempre está. No pongo plazos, no digo ‘el año que viene’, ‘este año’. No digo tiempos porque vivo mi carrera y mi vida día a día. Cuando tenga que pasar, va a pasar“, explicó.

Publicidad

Publicidad

Además, ante la consulta de que haría si lo llama Riquelme para regresar, esbozó: “Me dijo que no me iba a llamar. Que iba a volver cuando yo quiera. Así que por ese lado, estamos tranquilos“. El mediocampista oriundo de San Justo ha resaltado en otras ocasiones que busca regresar durante la gestión del máximo ídolo como presidente.

Leandro Paredes en Boca: partidos jugados y goles

Defendiendo la camiseta de Boca entre 2010 y 2014, Leandro Paredes anotó cinco goles y aportó dos asistencias en 31 partidos disputados antes de marcharse al fútbol europeo.