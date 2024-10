Boca pisa el acelerador para intentar repatriar a Leandro Paredes, mediocampista que fue campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 y que, a sus 30 años, tiene ganas de pegar la vuelta al fútbol argentino en el corto/mediano plazo. En ese contexto, la familia parece haberle dado el visto bueno.

Daniel Paredes, padre del actual futbolista de la Roma, publicó una imagen editada en su cuenta de Instagram donde se lo ve al volante utilizando la actual modelo de la camiseta del Xeneize con un claro “2025” sobre su cabeza, haciendo alusión al año en el que Leandro volvería al club de la Ribera.

Este reposteo tomó notoriedad en redes sociales de forma veloz, generando aún más ilusión entre los hinchas de Boca por el posible regreso de Paredes, pero el padre del futbolista rápidamente borró lo que había publicado en medio de los fuertes rumores.

Esto se da en medio de la información que se conoció hace algunas horas acerca del llamado de Fernando Gago al mediocampista, todo con el objetivo de convencerlo de arribar a la institución el año que viene para que defienda la azul y oro en el Mundial de Clubes 2025. ¿Habrá sido un guiño positivo en medio de las charlas?

Leandro Paredes y la chance de volver a Boca

En OLGA, el campeón del mundo y bicampeón de América habló acerca de una posible fecha de retorno a Boca, el club que lo vio nacer. “Siempre tengo ganas de volver. Cuando me fui con 18 dije que mi sueño era volver a vestir esta camiseta. La ilusión siempre está. No pongo plazos, no digo ‘el año que viene’, ‘este año’. No digo tiempos porque vivo mi carrera y mi vida día a día. Cuando tenga que pasar, va a pasar“, explicó.

Además, ante la consulta de que haría si lo llama Riquelme para regresar, esbozó: “Me dijo que no me iba a llamar. Que iba a volver cuando yo quiera. Así que por ese lado, estamos tranquilos“. El mediocampista oriundo de San Justo ha resaltado en otras ocasiones que busca regresar durante la gestión del máximo ídolo como presidente.

Leandro Paredes en Boca: partidos jugados y goles

Defendiendo la camiseta de Boca entre 2010 y 2014, Leandro Paredes anotó cinco goles y aportó dos asistencias en 31 partidos disputados antes de marcharse al fútbol europeo.