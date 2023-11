Boca y Fluminense se encuentran a dos días de definir al campeón de la CONMEBOL Libertadores y, lógicamente, los hinchas de ambos clubes no pueden pensar en otra cosa que no sea la posible coronación de América en el Maracaná que el destino le depara a uno de los dos equipos este sábado.

En lo que respecta a la ilusión boquense de ganar la ansiada séptima Copa Libertadores en su historial, en las últimas horas trascendió una frase que llamó la atención de parte de Mario Pergolini. El empresario mediático que estuvo vinculado a la gestión actual pero que se separó por diferencias es, hoy por hoy, uno de los opositores más férreos a la dirigencia comandada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme.

Sin embargo, dejando toda diferencia política o dirigencial de lado, Pergolini dialogó con Radio Nacional (AM 870) en donde analizó los inminentes comicios que se darán en Boca, pero sin dejar pasar la final de la Libertadores y lo que esto cambiaría en el panorama electoral. Sobre esto, el ex Vicepresidente xeneize soltó: “Creo que cambia mucho lo que suceda el sábado. Si le va bien a Boca, no hay que discutir nada ya. Yo creo que sí, que ganamos”.

Luego, añadió de manera sorpresiva: “Mejor ganemos la séptima y que Riquelme se quede a vivir en el club para toda la vida, pero ahora si no la gana va a despertar otras cosas para charlar“. Además, se diferenció de una frase al pasar de Mauricio Macri en donde daba a entender que quería recuperar las riendas del club como dé lugar “Ojalá que ganemos el sábado, no como decía uno el otro día: ‘No, no sé porque sino se queda Riquelme’”.

Respecto a las elecciones que se darán el 2 de diciembre en Boca, donde los socios xeneizes votarán por un nuevo Presidente, en donde el oficialismo aún no confirmó la lista y aparecen varias listas opositoras, el propio Mario Pergolini dejó su postura sobre los comicios, aunque sin detallar el rol y la lista que ocupará en las elecciones: “He trabajado mucho estos dos años tanto con oficialistas más disidentes, hablo con Jorge Reale, Andrés Ibarra, con todos los que quieran participar de esto, porque creo que tengo que hacer una autocrítica”.

En adición a esto, también se cuestionó su salida de la dirigencia que actualmente gobierna el club: “Fui cambiando los sentimientos desde que me fui de la dirigencia de Boca. Uno a veces peca de creer que si le va bien en algo puede trasladarlo a cualquier lado. Fui con esa vanidad y no me di cuenta que debería haber conocido más las políticas internas de los clubes”, cerró de manera autocrítica Pergolini, dejando de lado cuestiones políticas a dos días de la final de la Libertadores.

Daniel Angelici habló en la previa de la Libertadores

A poco más de 48 horas para el puntapié inicial de la final de la Libertadores, el ex Presidente de Boca habló en Radio La Red y dejó una particular declaración: “Hoy lo más importante para todos los hinchas es que estamos a minutos de ganar la séptima copa. Boca tiene muchas posibilidades de ser campeón el sábado. Al club lo veo mal. Ha cambiado mucho y no se hacen las cosas bien”. Sin embargo, también se refirió a que su ciclo en Brandsen 805 estaba terminado, y que el candidato por su agrupación política, la misma que la de Mauricio Macri, será Andrés Ibarra.

¿Cuándo son las elecciones en Boca?

La fecha de los comicios en Boca para elegir al nuevo Presidente y a la comisión directiva se desarrollarán el próximo 2 de diciembre. Los socios activos serán los habilitados para ejercer el voto.