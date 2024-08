El Matador no estará presente en La Bombonera luego de una larga racha siendo titular como local en el equipo de Diego Martínez. Enterate acá el motivo.

Por qué no juega Edinson Cavani en Boca vs. Barracas Central por la Liga Profesional 2024

Edinson Cavani lleva 39 partidos con la camiseta de Boca y 19 goles en dicho periplo. De esos, 16 los ha convertido en la temporada actual, siendo el goleador del ciclo de Diego Martínez. Pese a sus grandes números personales, el uruguayo no ha conseguido la continuidad plena en el cuadro xeneize por cuestiones físicas que lo llevaron a ser preservado en varios partidos, sobre todo en condición de visitante.

De hecho, y por más que estuvo presente en el último encuentro fuera de La Bombonera en el empate ante Instituto, Cavani no fue parte del plantel en los partidos restantes de visitante que Boca tuvo en la Liga Profesional (Atlético Tucumán, Central Córdoba, Platense y Defensa y Justicia -este último por suspensión-) y tampoco figuró entre los convocados que viajaron a Ecuador para los playoffs de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

Contrariamente, el ex Manchester United y PSG no se perdió ningún partido en Brandsen 805 desde febrero hasta la actualidad. Sin embargo, para el partido de este domingo por la fecha 9 de la Liga Profesional ante Barracas Central, Cavani no forma parte de los convocados por Diego Martínez, por lo que tampoco estará dentro del campo de juego.

Por qué no juega Edinson Cavani ante Barracas Central

El motivo es plenamente físico. Sin lesiones ni problemas graves evidentes, Diego Martínez optó por preservarlo íntegramente y que ni siquiera esté en el banco de suplentes. Teniendo en cuenta que jugó de visitante el pasado domingo frente a Instituto en Córdoba y que también fue titular ante Banfield entresemana, Cavani acumuló 112 minutos en poco más de 48 horas y el DT no lo arriesgó en los entrenamientos, por lo que tampoco contará con él para recibir a Barracas Central.

Cabe destacar que luego del partido ante el conjunto dirigido por Alejandro Orfila, a Boca se le viene una seguidilla de encuentros complejos durante el mes de agosto. Independiente Rivadavia en Mendoza, la ida y vuelta de octavos de Sudamericana contra Cruzeiro, en el medio el clásico frente a San Lorenzo y finaliza el mes ante Estudiantes en La Plata.

Para que su máxima figura pueda estar en plenitud para semejante racha de complicados partidos para Boca, Diego Martínez cuidó físicamente a Edinson Cavani este domingo 4 de agosto. Su lugar en los titulares será ocupado por Milton Giménez.

La formación titular de Boca para enfrentar a Barracas Central

Sergio Romero; Luis Advíncula, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Gary Medel, Agustín Martegani; Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Por qué no juega Marcos Rojo en Boca vs. Barracas Central

El capitán de Boca se ha perdido varios encuentros por lesión, pero desde que volvió el fútbol a nivel clubes tras el parate por Copa América había estado presente en todos los partidos del Xeneize, sacando el encuentro ante Defensa y Justicia por decisión táctica de Diego Martínez.

En lo que fue el triunfo por goleada ante Banfield del pasado miércoles, Marcos Rojo sintió una molestia en el primer tiempo y salió reemplazado en el descanso por Nicolás Figal. Sin embargo, no se trató de algo grave, ya que se constató que solamente tuvo una contractura.

Al no poder entrenar a la par desde el jueves hasta la fecha, Martínez lo dejó fuera de los convocados, para que también pueda terminar de recuperarse de la molestia muscular.