Este martes 28 de noviembre el Juzgado Nacional de Primera Instancia en los Civil Número 11 resolvió dar lugar a la prestación arrimada por Andrés Ibarra el 21 de noviembre pasado, con la que denunció irregularidades en el padrón socios. De esta manera, quedaron oficialmente suspendidas las elecciones a presidente en Boca que estaban estipuladas para desenvolverse este domingo tres de diciembre en la Bombonera.

Así lo reportó el órgano público mediante oficio judicial: ”Resuelvo decretar la suspensión del acto de elecciones de autoridades de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors a celebrase el próximo día 2 o 3 de diciembre de 2023 y ello hasta tanto se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades

detectadas prima facie (a primera vista) del padrón mediante la acción correspondiente de depuración que manifiestan los accionantes como objeto tendrán, para lo cual deberán dar constancia de su inicio. Notifíquese de forma electrónica a las partes”.

Según indica el documento presentado por el candidato a presidente por la oposición, las elecciones en Boca se suspendieron, puntualmente, porque se presentaron pruebas sobre irregularidades en el padrón de socios. En resumen, siempre con base en el oficial judicial, cerca de 13 mil socios adherentes, bajo movimientos poco claros que quedaron registrados en el sistema y que fueron denunciados por una empleada, pasaron a la categoría ”Activo” entre agosto y noviembre del 2021. De esta manera, obtuvieron el tiempo mínimo requerido (2 años) por el estatuto del Club Atlético Boca Juniors en función de estar habilitados para votar.

”En los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2021, pasaron a categorías activos y activas, un total de 10.502 (diez mil quinientos dos) socios; mientras que en esos meses se dieron de baja de las categorías activos y activas, un total de 14 (catorce) socios, en una desproporción ostensible entre una y otra categoría”, aclara la notificación.

Del mismo modo, en el siguiente punto añade: ”k) en los meses de agosto a noviembre 2021, pasaron a categoría: activa, activo, exterior, interior; un total de 13.364 (trece mil trescientos sesenta y cuatro) socios y se dieron de baja un total de 65 (sesenta y cinco) socios; l) según registro digital, se dieron de alta como adherentes un total de 12.725 socios en los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2021 MIentras que había 4130 adherentes en noviembre de 2021.

que permanecen como tales es decir no fueron pasados a la categoría

siguiente”.

Además, dentro de los movimientos que causaron sospechas en la oposición, se destacan las incorporaciones que se habrían realizado en días no laborables. Sin embargo, al consultar el calendario, fueron todos días de semana (el único que aplica es el feriado del 16 de septiembre): ”En sábados y también domingos, todo del período agosto y noviembre del año 2021, se han ingresado como socios activos adherentes, en fecha 26/8 a las 18:01, 9/9 a las 14:59, 16/9 a las 15:17, 25/11 a las 18:49, 17/9 (domingo) a las 19:30, 7/10 a las 19:26, entre otros”.

Testimonio de la exempleada de Boca, que fue fundamental para la presentación que terminó suspendiendo las elecciones

”Registré anomalías tales como que, por ejemplo, figuraban socios en el día en alta como socio adherente, al otro día en baja y al otro día en alta como activo. El proceso regular está dado por que cuando dan el alta como socio adherente, se le otorga un número a medida que se hacen socios, el adherente y activo no tienen el mismo número. El procedimiento sería que el socio adherente está como en una “cola virtual”, no es para hacerse socio adherente hoy y mañana estar como activo, van subiendo de a poco a medida que se bajan los activos, pero no es de un día para el otro”.

Y continuó la explicación de quien declaró haber trabajado 13 años en la institución xeneize: “Si tenemos en el mes 100 bajas por mora, de adherentes podemos levantar la misma cantidad, por número de espera respetando el orden cronológico. La cantidad proporcional que se pasaban eran de aproximadamente 300 socios al año. Es muy difícil hacerse socio de Boca, no hay capacidad. Las bajas nunca fueron grandes. Para levantar socios adherentes había que tener un número importante de bajas”.

Además, agregó un dato fundamental que sirvió como prueba para captar irregularidades: “Se hacían de un día para el otro o en el mismo día. Hoy en el sistema está eso, es algo que no se borra. En el carnet figura la fecha de ingreso, y la fecha de ingreso era la misma del alta y de la baja, cuando un adherente pasa

años esperando por ser adherente en esta firma virtual”.

Conclusión del perito sobre la presentación de Andrés Ibarra

A) Se hallaron diferencias entre los valores asentados en el libro de actas en las actas labradas durante los meses de agosto a noviembre de 2021 y los registrados en los archivos digitales.

B) No existe registro de “informe de socios” (movimiento de las diferentes categorías), en las actas n° 17 y 18, en cuanto a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021.

C) Se produjeron altas de manera completamente desproporcional en relación con las bajas y no respetando el recaudo de cronología y antigüedad establecido en el artículo 19 del estatuto del club, para el orden de altas de socios activos; siendo que se hallaron socios que obtuvieron el alta como activos el mismo día que el alta como adherentes; en otros casos con días como adherentes pasaron a categoría activos. por registro digital, en los meses de agosto a noviembre 2021, pasaron a categoría: activa, activo, exterior, interior; un total de 13.364 (trece mil

trescientos sesenta y cuatro) socios y se dieron de baja un total de

65 (sesenta y cinco) socios.