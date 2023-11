La noticia del día en el fútbol argentino. Debido a las irregularidades presentadas en la denuncia por Andrés Ibarra ante la Justicia, se determinó que las elecciones en Boca no podrán darse este domingo 3 de diciembre y por eso, q uedarán suspendidas por la acusación de parte de la oposición de en donde acusaron errores en el padrón electoral.

El Juzgado Civil N°11 de la Nación, a cargo de la jueza Alejandra Débora Abrevaya, determinó que, por el pedido del candidato a Presidente de la oposición Andrés Ibarra, los comicios en Boca finalmente no podrán realizarse este fin de semana como estaba pautado.

Mediante un comunicado de la Justicia, se confirmó que se decreta “la suspensión del acto de elecciones de autoridades de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors a celebrase el próximo día 2 o 3 de diciembre de 2023 y ello hasta tanto se defina en su caso judicialmente la situación de irregularidades detectadas prima facie del padrón mediante la acción correspondiente de depuración que manifiestan los accionantes como objeto tendrán, para lo cual deberán dar constancia de su inicio“.

La denuncia de Andrés Ibarra se realizó hace solo seis días en donde aclaraba que había irregularidades en el padrón de votantes, ya que acusaba que se sumaron una excesiva cantidad de socios adherentes a los activos, siendo estos los únicos habilitados para ejercer el voto en las elecciones. Apenas se dio esta denuncia, desde Boca emitieron un comunicado desmintiendo la situación y aclarando que este extensa variación de adherentes a plenos se dio durante la gestión de Daniel Angelici.

En el decreto presentado por la jueza Alejandra Débora Abrevaya en donde se dio lugar a la denuncia de Andrés Ibarra, se expresa que las irregularidades en el padrón se dieron debido a “anomalías tales como socios que figuraban en el día como alta en la categoría adherente, al otro día en baja y al otro día en alta como activo“.

Para realizar este enunciado, el parte judicial indica que hubo una testigo clave que trabajó en el Departamento de Socios que confesó que este proceso de cambio de categoría en los socios de Boca “se hacía de un día para el otro o en el mismo día“. “Hoy en el sistema está eso, es algo que no se borra. En el carnet figura la fecha de ingreso, y la fecha de ingreso era la misma del alta y de la baja, cuando un adherente pasa años esperando por ser adherente en esta firma virtual“, sumó la testigo partícipe de la denuncia hecha por la oposición.

Lo cierto es que el comunicado en sí de parte de la Justicia presenta irregularidades que fueron remarcadas en las redes sociales de parte de hinchas de Boca. En concreto, el decreto redactado por la jueza Abrevaya afirmaba que el hecho denunciado se dio en fechas del 2021 que caían día domingo, pero si uno chequea las fechas que aparecen en el comunicado en un calendario, se comprobará que ninguno de ellos fue domingo en aquel año.

¿Cuándo se harían las elecciones en Boca?

Aún no hay confirmación oficial, pero todo indicaría que las elecciones en Boca se pasarán para el domingo 17 de diciembre, ya que sería el próximo fin de semana disponible tras esta suspensión. Cabe descatar que no podrían realizarse el 10 de diciembre debido a que ese día se dará la asunción de Javier Milei como Presidente de la Nación, por lo que no se pueden dar eventos masivos como lo serán los comicios en el club de la Ribera. Teniendo en cuenta que luego serán las fiestas de fin de año, si no se realizan el 17/12, posiblemente se pospondrán hasta el 2024.

El comunicado de Boca sobre la denuncia de Andrés Ibarra el pasado 22 de noviembre

“Queremos poner en conocimiento de socios, socias e hinchas de nuestro querido Club que, en el día de la fecha y por una denuncia del señor Andrés Ibarra, se realizó un procedimiento judicial en las oficinas del Club para averiguar cuántos socios se adhirieron en el año 2021.

Queremos recordar que entre Junio de 2012 y Diciembre de 2019, bajo la presidencia de Daniel Angelici, la cantidad de socios activos pasó de 63.650 a 115.123. Al día de hoy, los socios plenos de todas las categorías son 114.665, menor cantidad que en diciembre de 2019.

Cabe aclarar que el mismo que hoy denuncia, participó del proceso de adherir 51.473 socios.

El inoportuno momento elegido, a sólo 4 horas de que Boca juegue la semifinal de la Copa Argentina y a 10 días del comicio para elegir las autoridades del Club, demuestra una vez más que el señor Andrés Ibarra, candidato del frente de la oposición, solo pretende dañar a la institución y el proceso eleccionario, realizando una denuncia sin fundamento alguno, algo que no haría nunca un hincha de Boca”.