Tras la derrota en la final de la CONMEBOL Libertadores ante Fluminense, Jorge Almirón no es más el entrenador de Boca debido a que presentó su renuncia indeclinable a Juan Román Riquelme y al Consejo del Fútbol apenas la delegación entera arribó desde Brasil post final en el Maracaná. Luego de confirmarse oficialmente su salida, desde el Xeneize confirmaron que hasta fin de año se hará cargo de manera interina el DT de la Reserva, Mariano Herrón.

En paralelo, puertas adentro de la Ribera ya comenzaron con la búsqueda del nuevo entrenador para que asuma en los primeros días del 2024, por lo que la danza de nombres alrededor del banco de suplentes de Boca ya es una realidad. En estas primeras horas tras la salida de Almirón, los posibles candidatos a reemplazarlo que se asomaron fueron en su mayoría entrenadores que se encuentran libres en la actualidad, como Hernán Crespo, Fernando Gago, Ricardo Gareca, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Milito, Rodolfo Arruabarrena y Antonio Mohamed.

Sin embargo, también han trascendido DTs que se encuentran con trabajo como Diego Martínez y Martín Palermo; y en esta línea, en las últimas horas se mencionó a un nuevo pretendiente para comandar las filas xeneizes, ya que según informaron desde Ecuador, Luis Zubeldía podría sumarse a la lista de interesados del club de la Ribera para su puesto de DT.

El ex entrenador de Lanús, Racing y con actualidad en Liga de Quito viene de ser campeón de la Copa Sudamericana con el club ecuatoriano y, según expresaron en “El canal del Fútbol”, reconocido medio televisivo de Ecuador, Boca iría a la carga por sus servicios. “Me acaban de contar una noticia que no me sorprende. Esteban Paz (Presidente de LDU) reveló hace unos días que Zubeldía tuvo ofertas fuertes tiempo atrás, pero decidió quedarse en Liga. Ahora me acaban de confirmar que un equipo fuerte de Argentina que quiere tenerlo. Ese equipo está sin técnico porque ayer ha renunciado el suyo”, señalaron en aquel medio, nombrando a Boca al descifrarse aquella pista de la renuncia de Jorge Almirón.

Esta no sería la primera vez que Luis Zubeldía es vinculado con Boca, ya que en reiteradas ocasiones ha sido sondeado por el Xeneize. De hecho, las últimas dos oportunidades en donde el club de la Ribera buscó entrenadores, el oriundo de La Pampa fue uno de los apuntados, pero terminó por declinar el interés y asumir en Liga de Quito, donde posteriormente ganaría la Copa Sudamericana hace escasas semanas.

Zubeldía interesaría en Boca: ¿Qué chances tiene el Xeneize de contratarlo?

Debido a su éxito reciente en LDU y el cariño recibido por la afición del cuadro ecuatoriano, resulta llamativo que Zubeldía evalúe una salida de dicha institución. Sin embargo, lo cierto es que luego de poco más de un año y medio desde su arribo, su vínculo con el club de Ecuador llega a su fin este 31 de diciembre, por lo que a partir del primer día del 2024, será agente libre.

Vale la aclaración, Zubeldía se encuentra en negociaciones por la renovación de su contrato. El periodista César Merlo reveló que las charlas por su renovación están muy avanzadas. Incluso, el jornalista expresó: “Ambas partes creen que la negociación se podría finalizar promediando fines de noviembre”. De confirmarse esta renovación, Boca no tendría chances de contar con uno de los que serían los principales candidatos a agarrar el banco de suplentes xeneize.

Los números de Luis Zubeldía como DT de Liga de Quito

Desde su arribo en abril del 2022, el pampeano lleva 64 partidos dirigidos en donde ganó 34 encuentros, empató 21 y cayó solamente 9 veces. Además, conquistó la Copa Sudamericana venciendo a Fortaleza en la final por penales, tras un 1 a 1 durante el tiempo reglamentario. ¿Es un buen candidato para Boca?