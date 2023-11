Rafael Di Zeo, uno de los líderes históricos de la barra de Boca, rompió el silencio a su regreso desde Brasil luego de las acusaciones que recibió La 12 de parte de distintos simpatizantes que acudieron a Río de Janeiro para presenciar la final de la Copa Libertadores por no haber sido defendidos por estos ante los ataques que recibieron por parte de los hinchas de Fluminense.

Según contó en el programa El Loco y el cuerdo, esto se debió a la decisión de esos hinchas de viajar con mucha anticipación, antes que lo hiciera la barra. “Hay pseudo periodistas que creen que nosotros tenemos que ser los guardaespaldas o los guardavidas de la gente. Yo qué culpa tengo si la gente va el lunes o el martes. Y va a la playa. Y vienen estos hijos de p… y le pega”, protestó.

“¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Vamos el lunes, preguntamos quién llega primero y lo rodeamos? ¡Es una cosa de locos! Nosotros tenemos una forma y la hinchada de Boca es lo que es gracias a todo lo que hicimos durante toda la vida. No es que lo inventamos ahora. Es más, antes era mejor porque lo manejaba uno. Ahora te lo digita todo la gente de seguridad. Cuando va La 12 a Brasil, la policía que es la más peligrosa del mundo va y te dice que el punto de encuentro es acá y que ellos te van a llevar a la cancha. Te dicen que a las 12 te llevan, pero te llevan cuando ellos quieren”, agregó.

Di Zeo desmintió algunas de las versiones que circularon sobre la estadía de La 12 en Río de Janeiro y aseguró que tuvieron un papel decisivo a la hora de poner fin a los ataques de los hinchas de Fluminense a la gente de Boca. “Varios periodistas amarillos dijeron que nosotros estábamos encerrados en un hotel cinco estrellas y que no salíamos de ahí. Nosotros apenas pasamos a Palmeiras empezamos a laburar el viaje a Río. Todo para nosotros. Yo no le vendo a la gente. Decidimos llegar a último momento porque no sabíamos que iba a pasar lo que pasó, y volver al mediodía del domingo porque si Boca salía campeón teníamos que estar en la cancha de Boca”, relató.

Y aseguró: “Nosotros nunca abandonamos al hincha de Boca, pero hay cosas que uno no las puede hacer. Si vos vas con tu familia el martes a Río, ¿qué querés que haga yo? Nosotros hablamos con los hinchas de Fluminense para que no le peguen más a la gente. El jueves a la una y media de la mañana estábamos hablando con los brasileños. Por eso el viernes hicieron el banderazo, no le pegaron a nadie y después muchos se llenaron la boca diciendo que fueron ellos los que pararon la bronca. Les dijimos que el acuerdo se terminaba si le pegaban a uno nuestro el viernes. Llegábamos y no íbamos a la cancha, íbamos a pelear”.

La respuesta del jefe de la barra de Fluminense a Di Zeo

Rafael Di Zeo reveló también qué respuesta recibió de parte de Fluminense ante esa exigencia. “Ellos nos dijeron que con nosotros no querían pelear. El que maneja la barra a ellos dice que se le fueron a las manos estos pibes que andaban por ahí, afanando, drogados y qué se yo. Le dije ‘eso es un problema tuyo'”, contó.

La crítica de Di Zeo a la gente de Boca

El líder de La 12 se quejó de la actitud que está teniendo un importante número de hinchas, fuera de la barra, que acuden a los partidos de Boca. No cantan, no es que no nos siguen. No cantan, bolu.. ¡Dale! La gente canta cuando capaz que escuchan ‘el que no salta es una Gallina’. Después la gente no canta. No es la misma gente que antes”, protestó.