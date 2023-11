Las recriminaciones en Boca por la final de Copa Libertadores perdida ante Fluminense el último sábado en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro trascendieron el plano futbolístico. Rafael Di Zeo, histórico líder de la barra del Xeneize, hizo críticas al grueso de la gente a su regreso de Brasil que dieron lugar a las cargadas de los hinchas de River.

“¿Puede ser que haya gente que por ahí ustedes cantan una canción y no los siguen?”, le preguntó Flavio Azzaro, quien lo tuvo como invitado de la última emisión de su programa El loco y el cuerdo. “No cantan, no es que no nos siguen. No cantan, bolu.. ¡Dale! La gente canta cuando capaz que escuchan ‘el que no salta es una Gallina’. Después la gente no canta. No es la misma gente que antes”, protestó el referente de La 12.

La relación entre la barra de Boca y el grueso de los hinchas se resintió en Río de Janeiro, tras las denuncias de paquetes de viaje con entradas falsas que se le atribuyeron a agencias vinculadas a esta y también por las recriminaciones públicas de muchos de los que viajaron a Brasil de no haber sido defendidos ante los ataques de los hinchas de Fluminenses.

Respecto a esto último, Di Zeo fue contundente: “¿Se queja la gente? Está bien que se queje. Mirá si nosotros nos tuviésemos que quejar. Hay pseudos periodistas que creen que nosotros tenemos que ser los guardaespaldas o los guardavidas de la gente. ¿Y yo qué culpa tengo si la gente va el lunes o el martes a Río?”, dijo.

Y agregó: “Nosotros nunca abandonamos al hincha de Boca, pero hay cosas que uno no las puede hacer. Si vos vas con tu familia el martes a Río, vas a la playa y van estos hijos de p… y le pegan. ¿Qué querés que hagamos nosotros? ¿Vamos el lunes y le preguntamos a la gente a ver quién llega primero así vamos todos y lo rodeamos? Eso es una cosa de locos. Nosotros tenemos una forma y la hinchada de Boca es lo que es gracias a lo que hicimos durante toda la vida”.

Di Zeo dijo cuál es la diferencia entre la hinchada de Boca y los demás

Para realzar el valor de la hinchada de Boca ante las expresiones de descontento de un importante número de simpatizantes, Rafael Di Zeo explicó qué es lo que la diferencia de todas las demás. “Cuando estuve cuatro años en cana es porque alguien me lo fogoneó de atrás. ¿Pero sabés qué pasa? La hinchada de Boca tiene algo que no tienen los demás. Un servicio de inteligencia más grande que el de la Argentina, porque somos tantos… Hay hinchas de Boca en todo el país”, comenzó diciendo.

Y explicó: “Siempre te enterás de todos. Hoy no, mañana no. En una semana, en un mes, te enterás. Al lado del presidente hay hinchas de Boca, al lado de los ministros hay hinchas de Boca, en la villa hay hinchas de Boca, en el barrio hay hinchas de Boca, cerca de tu casa hay hinchas de Boca, de la tuya hay hinchas de Boca. Hoy no, mañana no, pero a la larga te enterás”.

¿La 12 va a dejar de existir?

El líder histórico de la barra brava de Boca reflexionó sobre la posibilidad de que La 12 como tal deje de existir. “Se va a terminar en algún momento. Nos van a querer exterminar. Conmigo estamos hablando. La hinchada de Boca va a seguir. Lo que pasa es que son distintas épocas y va cambiando. A nosotros nos quisieron sacar antes que a Los borrachos del tablón”, señaló.