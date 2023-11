A cuatro días de la fecha estipulada para el cierre de las listas que competirán en las elecciones de comisión directiva que se desarrollarán en Boca el próximo 2 de diciembre, Juan Román Riquelme defendió la gestión de los últimos cuatro años en el club y aseguró no preocuparse por los rumores que indican que toda la oposición podría unirse para derrotarlo, ya sea si decide presentarse como candidato a presidente o si vuelve a acompañar a Jorge Amor Ameal como estaba previsto al inicio del primer mandato.

“Para mí somos todos personas. Para mí nadie tiene más poder que nadie. El que tiene el tiempo necesario como socio para poder presentarse en nuestro club lo tiene que hacer si es lo que quiere. Eso sí, yo llevo casi cuatro años en el club. Cuando arranqué tuve que aguantar que mucha gente dijera si Riquelme estaba preparado o no. Parece que si uno fue futbolista, es un bruto. A nosotros la dirigencia anterior nos dio el club con deuda, nos agarró un año y medio de pandemia, estuvimos durante un año sin cobrarle el abono al hincha, para cuidarlo, durante los tres años de Copa Libertadores no se les cobró el adicional. Nosotros perdimos muchísimo dinero, pero era lo que teníamos que hacer. Y hoy con todo el orgullo del mundo le podemos decir al hincha que pudimos traer a Romero, Rojo, Advíncula, Figal, Cavani… Y que ayer hemos comprado a Merentiel. Eso quiere decir que las cosas están arregladas”, dijo en diálogo con Jorge Rial en Radio 10.

Ante esa posible unión de la oposición, alineada bajo la guía del expresidente del club y la Nación Mauricio Macri, para vencerlo en diciembre, el ídolo aclaró: “El club tiene 28 millones de dólares en la caja, lo pueden ver todos en el balance. A eso le sumás que sos el club con más títulos en estos últimos cuatro años, que 34 pibes de inferiores debutaron en Primera… Después, el que quiera presentarse que lo haga. Mi obligación es cuidar al club como lo estamos haciendo. Nadie tiene tanto poder en este país. No me meto en lo que hagan los demás. Estas elecciones van a ser muy simples para el hincha. ¿Querés seguir siendo un club de fútbol o querés que lo usen para hacer política? Es muy simple“.

Riquelme no confirmó qué lugar ocupará en la lista del oficialismo y remarcó que hasta el próximo martes 14 de noviembre tienen tiempo para definirlo. Además, aprovechó para disparar otro dardo contra la oposición: “Nos dieron un club con deuda. Yo no estudié, no fui a la universidad, pero tan bruto no soy. Se vendían que eran una maravilla, pero el club estaba con deuda. A mí lo único que me importa es el club. Amo a mí club, amo a los hinchas. Volví porque los hinchas me lo pidieron. Ellos son especialistas en ocultar. Pero lo único que tiene que hacer el hincha de Boca es mirar para atrás, hacer un repaso”.

Riquelme volvió a acusar a Celsa Ramírez de perseguir al club

Juan Román Riquelme volvió a denunciar una persecución a Boca por parte de la fiscal Celsa Ramírez y aseguró que hace poco más de una semana su hermano fue víctima de una persecución para amedrentarlo. “Mi hermano salió de su casa, una camioneta blanca lo siguió y a mitad de camino esa camioneta se le cruzó y lo hizo parar. A mi hermano en el 2002 me lo secuestraron, imagínate el susto que tenía, pensó que lo secuestraban de nuevo”, dijo.

“Yo respeto el trabajo de la jueza (en referencia a la fiscal Celsa Ramírez), pero le tengo que decir que nuestra familia no molesta a nadie. La jueza no puede mandar a seguir a mi hermano por un auto de civil, pararlo en la calle y quitarle su teléfono. El abogado nuestro le preguntó qué era lo que necesitaba y se lo llevábamos, dijo que no. La señora jueza, que le tengo respeto, claramente tiene un problema con mi familia. Somos una familia normal, nos criaron de buena manera“, agregó.

Las proyecciones sobre las elecciones en Boca

Según publicó Infobae días atrás, a través de distintas encuestas se ha podido establecer como proyección extraoficial que la lista que de momento repetiría a Ameal y Riquelme como fórmula tiene el 47,5 por ciento de intención de voto, mientras que la que presentaría a Ibarra y Macri escaló al 40,9 por ciento. Mucho más lejos en esa disputa aparece el candidato Jorge Reale, con alrededor del 11 por ciento. Más allá de estos números, tomó fuerza la posibilidad de que esas dos fuerzas de oposición se unan para sacar del club a su último gran ídolo futbolístico.

¿Quiénes votan el 2 de diciembre?

Las elecciones presidenciales programadas para el 2 de diciembre en Boca tiene actualmente a 98 mil socios habilitados para emitir su voto. Este número representa un significativo incremento de 14 mil posibles votantes en relación a las elecciones de 2019, en las que el número que finalmente acudió a las urnas fue considerablemente menor: 38.363.