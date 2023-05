Hoy fue un día especial en la vida deportiva de Mauro Icardi. Con un impresionante doblete del argentino, el Galatasaray venció al Ankaragucu por 4-1 y levantó su 21° trofeo de Superliga de Turquía a falta de dos jornadas para el cierre del campeonato. 21 goles en 23 partidos completan una temporada excepcional del ex Inter, que parece haber recuperado toda la confianza en el fútbol europeo.

La hinchada del “Conquistador” está enamorada de Mauro, pero lo cierto es que sus últimas declaraciones generaron algo de tristeza en el público mientras se festejaba el título nacional. Es que Icardi debe retornar a Paris Saint-Germain, club dueño de su pase, y su futuro es una completa incógnita tras haber sido cedido a Turquía.

“El Galatasaray me regaló un año inolvidable. Lo pude demostrar sobre el césped después de un año en el que no pude marcar muchos goles. Fue un año increíble“, resumió el exjugador de la Selección Argentina. Incluso, mientras varios clubes lo buscan -entre ellos Boca-, Icardi no le cerró la puerta a nadie: “¿Seguir en el club? Eso es algo de lo que hablaremos más adelante. Tengo un contrato en otro equipo (PSG). Tenemos que hablar y tratar de resolverlo”.

El vínculo del atacante con el Paris Saint-Germain vencerá en junio de 2024 y hay, al menos, tres posibles escenarios para el futuro profesional del jugador: