Se supo la versión de Mateo Retegui sobre su no regreso a Boca: "Es simple"

Durante mucho tiempo, Boca sufría de falta de gol mientras tenía cedido a Mateo Retegui en Tigre. El mejor 9 del fútbol argentino pertenecía al Xeneize pero no jugaba y, tras varias semanas siendo goleador, fue vendido al Genoa. Nunca volvió a vestir la azul y oro.

En su momento, Juan Román Riquelme se encargó de contar su versión desde el lado del club. En las últimas horas, en Radio La Red, Carlos Retegui, padre del jugador, hizo lo propio pero desde el otro lado: “No lo repescaron, es simple. Lo que dijo Román es que estaban agradecidos con Tigre y no hay otra realidad“.

“Hugo (Ibarra) lo llamó junto a (Leandro) Gracián el 4 o 5 de enero y se reunieron con él, pero ya tenía un contrato validado con Tigre que no se podía romper”, explicó el Chapa, que agregó: “Ibarra fue un señor, se portó mil puntos“.

Como para despejar todo tipo de dudas, el ex-DT de Las Leonas reafirmó: “Mateo no tuvo problemas con nadie en Boca. Tiene muchos amigos y toda la gente en el club lo puede decir. Mateo tiene buena relación con Román y con el Consejo. Eso de que no quiso jugar en Boca no es verdad“.

Qué había dicho Riquelme sobre Retegui

Cuando Boca tenía la chance de repescar al goleador, el presidente (vice por aquel entonces) declaró: “Tiene un contrato con Tigre por dos años. Es decisión más de Tigre que nuestra. Yo tengo muy buena relación con la gente de Tigre. Yo tengo que estar agradecido también porque potencian a nuestros jugadores, en eso hay que darle el mérito a Tigre, porque si no parece que porque fue a Tigre e hizo muchísimos goles yo tengo que ir a quitárselo”.

“El chico tiene contrato por dos años y cuando finalice eso vamos a hablar con la gente de Tigre a ver que quiere hacer. A partir de ahí veremos como continuar, pero a mi me pone muy contento que lo están haciendo ver”, expresó. Finalmente, nunca hubo reencuentro.