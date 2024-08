El presidente del Xeneize tuvo un cruce con el Chavo Fucks y no quiso continuar con la nota.

Este martes, Juan Román Riquelme fue centro de las noticias de Boca Juniors por un hecho extradeportivo luego de haberse cruzado en vivo con el periodista Diego El Chavo Fucks y haber abandonado una entrevista en ESPN. La escena que se volvió viral y genero mucha repercusión tuvo una inmediata consecuencia.

Es que no habían pasado muchos minutos desde el comienzo de la nota con el presidente del cuadro Xeneize y por eso quedaron varias consultas sin responder. Ante esta situación, Riquelme decidió programar una entrevista con otro medio.

TNT Sports informó que esta tarde, después de las 18 horas, emitirá una nota con el ídolo de Boca Juniors. La misma ya fue grabada, por lo que no habrá nuevos cruces con periodistas.

El cruce de Riquelme con el Chavo Fucks

El entredicho entre Riquelme y Fucks se dio cuando el presidente de Boca Juniors se quejó porque los medios de comunicación no felicitaban al club por ceder a sus futbolistas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue en ese momento que el periodista le dijo al presidente: “Prendé la tele entonces porque acá se dijo y se discutió. Acá se dijo que Boca hizo bien“.

Fue en ese momento que Riquelme lo interrumpió al comunicador pidiendo seguir la charla con el conductor, Sebastián Vignolo. También señaló que “si le hablaban mal” se retiraba del móvil. Al final, terminó por irse ante las palabras de Fucks, no sin antes decir: “Ese señor cada vez que habla, habla mal y a mí no me reta ni mi viejo”.