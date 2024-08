Juan Román Riquelme se cruzó con el Chavo Fucks y abandonó el móvil en vivo: "A mi no me reta ni mi viejo"

Cruce caliente entre Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, y el periodista Diego Chavo Fucks. Se dio en una entrevista para F90 en ESPN, que derivó en que el ídolo xeneize se vaya de la nota y hasta le diga al comunicador: “A mi no me reta ni mi viejo“.

Los entredichos entre Riquelme y el Chavo Fucks se dieron cuando el mandatario del Xeneize se quejó porque los medios de comunicación no felicitaban al club por ceder a sus futbolistas para los Juegos Olímpicos de París 2024. Fue en ese momento que el periodista le dijo al presidente: “Prendé la tele entonces porque acá se dijo y se discutió. Acá se dijo que Boca hizo bien“.

Fue en ese momento que Riquelme lo interrumpió al comunicador pidiendo seguir la charla con el conductor, Sebastián Pollo Vignolo. También dijo que “si le hablaban mal” se retiraba del móvil. Al final, terminó por irse de la entrevista ante las palabras de Fucks, no sin antes decir: “Ese señor cada vez que habla, habla mal y a mí no me reta ni mi viejo”.

Fuente: Planeta Boca Juniors

Momentos después de que Riquelme abandonó el móvil con el citado medio, el propio periodista no pudo ocultar su enojo, asegurando que Román “estaba mintiendo”, volviendo a hacer énfasis en que se había hablado de la actitud de Boca por ceder sus jugadores a la Selección Argentina Sub 23 para París 2024.

“Perdón a vos (por Sebastián) porque se interrumpió la nota, pero no podemos dejar que mienta libremente. Ha mentido, todo lo que dijo es mentira“, dijo el Chavo Fucks para justificar lo ocurrido. Inmediatamente, enumeró todos los temas que había hablado Riquelme en la entrevista: Aaron Anselmino, su reciente actuación con San Lorenzo, su salida al Chelsea y más. “Es una sarta de mentiras”, insinuó.

Las frases de Juan Román Riquelme en la entrevista con F90

El plantel que tiene Boca: “Estamos muy contento con el plantel que tenemos. Si uno se pone a mirar la tele, pareciera que a Boca se le fueron siete u ocho jugadores y trajo a uno solo. El Consejo de Fútbol ha hecho un trabajo extraordinario”.

Alan Velasco como posible refuerzo de Boca: “Alan Velasco nos gusta. Siempre intentamos trabajar mucho y que vengan jugadores buenos al club”.

Aaron Anselmino: “Cuando se paga tanto, lo lógico que el jugador se vaya del club. Estamos orgullosos de que Anselmino haya jugado con la camiseta de nuestro club. Siempre pidió poder estar para jugar en la Bombonera y el domingo tuvimos la suerte de vivirlo”.

El ‘Consejo del Mate’ y la venta de Aaron Anselmino al Chelsea: “Sobre el Consejo hablan de que siempre van a comer asado, que es el ‘Consejo del Mate’… el ‘Consejo del Mate’ acaba de vender a Anselmino a Europa, a la mejor liga del mundo. Estamos agradecidos por todo el trabajo que hicieron”.