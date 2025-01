La reacción de los hinchas de Racing al conflicto con Juanfer Quintero: “Si te quedás en Colombia, juicio por incumplimiento”

El 2024 fue un año especial para Juanfer Quintero. En lo que respecta a lo deportivo se consagró campeón de la Copa Sudamericana con Racing y tuvo un muy buen rendimiento en líneas generales, pero en lo personal no la pasó nada bien. Su esposa atravesó delicados momentos de salud y el mediocampista en más de una oportunidad tuvo que viajar de urgencia a Colombia para estar con ella.

Una vez que Racing ganó la Copa Sudamericana, el rumor de la salida de Juanfer estaba sobre la mesa. En la Academia sabían que interesaba en River, sobre todo porque Marcelo Gallardo es el entrenador, pero también se especulaba con que podía querer volver a Colombia para estar más cerca de los suyos. Cabe aclarar que Quintero tiene vínculo contractual con Racing vigente y que el mismo se extiende hasta diciembre de 2025.

Hace unos días, el propio Juanfer Quintero aclaró en diálogo con Radio La Red que su futuro estará en Colombia: “Voy a hacer realmente un esfuerzo y voy a escuchar la mejor oportunidad en Colombia. Somos humanos y eso es lo más importante. Cuando pasa el tiempo te das cuenta que se toman decisiones en familia, que el deporte y el trabajo son importantes también, pero en mi caso opté por tomar la decisión de estar en mi país”.

Días más tarde se presentó al inicio de la pretemporada con Racing, pero cuando la preparación se trasladó a Paraguay, Quintero no se subió al avión y el club emitió un comunicado explicando la situación: “En un contexto que afecta a su entorno más cercano, Juan Fernando Quintero ha pedido regresar cuanto antes a Colombia, su país natal, y no participar de la pretemporada en Paraguay cuando aún queda un año de relación contractual”.

“Racing Club, con pleno conocimiento del caso, aceptó analizar un traspaso, siempre que la negociación entre instituciones satisfaga los propios intereses. En tanto el patrimonio del Club no quede afectado, se podrá avanzar en una eventual transferencia. Por ese mismo motivo, porque el objetivo prioritario será siempre resguardar el bienestar de nuestra Institución, Racing Club aguarda y confía en una solución que contemple todas las partes involucradas”, concluye el comunicado.

Enojo en los hinchas

Como era de esperar, en los hinchas no cayó nada bien la decisión de Juanfer. En los comentarios a la publicación de Racing en su cuenta de X, muchos fanáticos de la Academia tenían una postura similar y era que, si se quiere ir, que sea por una venta convencional y no por poco dinero. Cabe destacar que América de Cali lo quiere, pero la oferta que llegó a Avellaneda -fue de 2,6 millones de dólares- no convenció en absoluto.

