Sebastián Villa lleva semanas en Colombia y el Consejo de Fútbol de Boca no tiene novedades de su paradero exacto. El delantero abandonó Argentina a pocos días de haber sido declarado culpable por la Justicia a raíz de una denuncia que realizó su expareja, Daniela Cortés, en el marco de la causa en la que se lo investigó por violencia de género. La dirigencia del Xeneize lo apartó del plantel profesional, pero no lo privó de ingresar a las instalaciones para entrenarse.

Desde La Ribera se comunicaron con el jugador por la vía legal, enviando más de una carta documento para exigirle explicaciones por su salida del país sin previo aviso y dejándole en claro que debe retomar sus entrenamientos con Boca, a pesar de que no será tenido en cuenta. Villa tiene contrato con el club hasta diciembre de 2024 y no hubo equipo que se haya acercado para intentar comprar su ficha, por lo que debe cumplir con lo que resta del vínculo.

De acuerdo con la información que entregó el periodista César Luis Merlo, desde el Xeneize volvieron a intimar al ex Deportes Tolima para obligarlo a reincorporarse a la institución y la respuesta del colombiano sería positiva. “El futbolista, por lo que tengo entendido, llegará al país esta semana para retomar las prácticas”, añadió el productor de TyC Sports a través de su cuenta de Twitter.

Como se mencionó anteriormente, la idea de Boca no es reincorporarlo al plantel que dirige Almirón. Así lo dejó en claro el comunicado institucional que se lanzó a principios de julio: “Villa no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo”. No obstante, el colombiano deberá cumplir con sus obligaciones hasta diciembre de 2024, en caso de no ser transferido antes. ¿Qué será de su situación deportiva más allá de julio?