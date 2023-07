Taborda confirmó su regreso a Boca y no dio vueltas: "La idea es..."

Si bien no debería contar como un refuerzo por ya ser un patrimonio del club, el regreso de Vicente Taborda a Boca puede ser una gran incorporación para el plantel de Jorge Almirón.

Es que el propio entrenador pidió por su prematura vuelta desde Platense para que se sume al club de la Ribera nuevamente y que sea tenido en cuenta como una alternativa en el mediocampo y en los extremos debido a su polifuncionalidad en la ofensiva.

Por su gran rendimiento en su préstamo en el Calamar, Taborda regresará a Boca seis meses antes de lo esperado y a partir de la próxima semana ya se pondrá a disposición de Almirón para lo que será la Copa de la Liga, mientras que para la Copa Libertadores, aún es una incógnita debido a que Boca debe hacer los respectivos cambios en la lista de buena fe y solo tiene 5 cupos en donde ya 4 serían confirmados (Campuzano, Blondel, Janson y el arribo inminente de Cavani).

Luego de confirmarse su regreso anticipado a Boca, Taborda habló en las últimas horas al respecto en el canal de YouTube de Ezzequiel y allí no dio vueltas: “La idea es quedarme en Boca. El año pasado, antes de irme, no tuve la posibilidad de jugar los minutos que me hubiera gustado. Así todo disfruté el tiempo en Platense, con muchas lindas experiencias, pero ahora sería lindo quedarme“, expresó, confirmando que él quiere quedarse en el Xeneize a pelear por un lugar.

Además, Taborda se mostró ilusionado con la posibilidad de jugar la Libertadores en Boca, algo que se confirmará en los próximos días cuando el club de la Ribera haga oficial los cambios en la lista de buena fe: “Desde que uno empieza a jugar se prepara para los grandes partidos y jugar una fase final de la Copa Libertadores es a lo que se le llama grandes partidos. Mi máximo sueño es ganar la Copa Libertadores con Boca“, cerró al respecto el talentoso enganche. ¿Cómo le irá a Taborda en su retorno al Xeneize?