La relación entre Carlos Tevez y Gustavo Alfaro durante el tiempo que compartieron en Boca no fue nada buena y cada vez que puede, el ídolo xeneize recuerda con mala cara aquellos momentos. Incluso, meses atrás, el “Apache” sentenció que para él, el ex entrenador xeneize y de la Selección de Ecuador “quería que le vaya mal” y lo acusó de no darle confianza como jugador.

Este jueves, en lo que está siendo la semana post Superclásico, Carlitos Tevez volvió a aparecer mediáticamente al sentarse en la mesa de TyC Sports y allí además de hablar de su futuro como entrenador y del presente de Boca, también relacionó con la actualidad xeneize una peculiar comparativa entre Jorge Almirón y Gustavo Alfaro respecto a lo que fue el desempeño de ambos ante River.

Primeramente, Tevez se mostró conforme con el rendimiento del actual DT de Boca pero también fue objetivo al hablar de él: “Almirón lo está haciendo muy bien. Boca está mostrando cosas de equipo pero hay que ver si este es el techo o va por más“, expresó. Luego, encaró el planteo del entrenador xeneize en el Superclásico en donde destacó que fue un partido bien pensado por Almirón pero que tuvo falencias en la ofensiva, por lo que eso y el arbitraje, según el Apache, condicionaron a la derrota de Boca.

Tevez siguió hablando del partido contra River y allí fue donde nuevamente apareció una crítica suya a Gustavo Alfaro, ya que parafraseando a Martín Demichelis, quien en la semana sentenció que Boca fue al Monumental considerándose inferior a su equipo, Carlitos comentó: “En el clásico que a Boca lo dirigió Alfaro fue en el que nos sentimos inferiores a River“.

El “Lechuga” dirigió al Xeneize en 3 Superclásicos y en esos fue eliminado en semifinales de Libertadores y empató sin goles en el Monumental por el ámbito local. Al margen de no referirse a ninguno en especial, Tevez liquidó a Alfaro por sus planteos en aquel Boca que siempre fue considerado defensivo. Una vez más, el Apache no tuvo filtro con el ex DT Xeneize.