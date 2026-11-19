De confirmarse la decisión del Vasco, sería titular en el Xeneize luego de 3 meses.

Boca Juniors aterrizó en Barranquilla donde este sábado disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. El club de la Ribera buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales. Para ello, Rodolfo Arruabarrena ya define los últimos detalles en el equipo.

Con un entrenamiento este jueves y otro el viernes, ambos por la tarde, el Vasco tendrá que decidir a los titulares para enfrentar a los brasileños. Según pudo saber BOLAVIP, el DT solamente tiene una duda para el XI: Tomás Aranda o Alan Velasco.

A fines de agosto, Aranda sufrió una fractura en el peroné de la pierna derecha durante un entrenamiento. Sin embargo, en una recuperación récord, ya volvió a sumar minutos ante Defensa y Justicia en la definición de la Tabla Anual y luego jugó otro tramo ante Banfield por Copa Argentina.

Ahora, Arruabarrena lo piensa como titular, lo que marcaría su regreso a esa condición luego de 3 meses. La última vez había sido el 23 de agosto ante Racing por la Fecha 6 del Torneo Clausura 2026.

Tomás Aranda pelea por ser titular en la final de la Copa Sudamericana. (Foto: Getty)

De esta manera, Boca formaría con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

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Los convocados de Boca

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Agustín Marchesín.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Agustín Marchesín. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios. DELANTEROS: Ángel Romero, Milton Giménez, Sebastián Villa, Tomás Aranda, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia, Adam Bareiro, Rodrigo Bacidalupe

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