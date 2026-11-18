Con 33 jugadores, el equipo de Rodolfo Arruabarrena llegó a destino y ultimará detalles para el cruce ante Atlético Mineiro.

El avión de Boca Juniors ya hizo contacto con la pista en Barranquilla y la final de la Copa Sudamericana está más cerca que nunca. El club de la Ribera enfrentará a Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre a las 19.30, hora argentina, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Decenas de miles de hinchas del Xeneize cruzaron Sudamérica para acompañar al equipo y hacer fuerza para intentar cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales. Para ello, Rodolfo Arruabarrena llevó al plantel completo, los 33 futbolistas, a tierras colombianas.

Los convocados de Boca

ARQUEROS : Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Agustín Marchesín.

: Álvaro Montero, Leandro Brey, Javier García, Agustín Marchesín. DEFENSORES : Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas, Malcom Braida.

: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Matías Satas, Malcom Braida. VOLANTES : Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios.

: Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Alan Velasco, Joaquín Ruiz, Carlos Palacios. DELANTEROS: Ángel Romero, Milton Giménez, Sebastián Villa, Tomás Aranda, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Enner Valencia, Adam Bareiro, Rodrigo Bacidalupe

La llegada de Boca a Barranquilla con Riquelme a la cabeza

¡BOCA ATERRIZÓ EN COLOMBIA!



El Xeneize ya se encuentra en Barranquilla para disputar la final de la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS ante Atlético Mineiro que vivirás por la pantalla de DSPORTS.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/NsiMTbIGGo — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) November 19, 2026

Dónde se alojará y se entrenará Boca en Barranquilla

En sus próximos días en la ciudad costera de Colombia, Boca se alojará en un hotel de la zona de Alto Prado, en el norte de Barranquilla. Allí aprovechará las horas de descanso en medio de la planificación para la gran final ante Atlético Mineiro.

Además, los de Arruabarrena se entrenarán en el Predio de la Federación Colombiana de Fútbol. Es el mismo escenario donde lo hará Atlético Mineiro, aunque en turnos cruzados durante las jornadas.

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La posible alineación de Boca ante Atlético Mineiro

Por estas horas, el Vasco tiene una duda entre Alan Velasco y Leonel Flores, con el resto definido. Si bien Milton Delgado y Lautaro Blanco llegaron a Colombia entre algodones, ninguno de los dos tendrá inconvenientes para afrontar esta final como titular.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Los árbitros de Boca vs. Atlético Mineiro

Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)

Árbitro asistente 1: Nicolás Tarán (URU)

Árbitro asistente 2: Andrés Nievas (URU)

4to árbitro: Juan Benítez (PAR)

5to árbitro: Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Antonio García (URU)

AVAR 1: Ulíses Mereles (PAR)

AVAR 2: Agustín Berisso (URU)

AVAR 3: Leodán González (URU)

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