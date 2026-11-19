El preparador físico de Boca Juniors soltó una frase contundente sobre la rutina de entrenamiento del Xeneize en la previa de la final de la Copa Sudamericana.

A pesar del desgaste de la triple competencia y de los partidos definidos sobre la hora en el último semestre, Boca Juniors llega a la final de la Copa Sudamericana 2026 con un plantel prácticamente completo y sin bajas por lesión, más allá de Agustín Marchesín.

El panorama es muy diferente al que padeció el Xeneize en años anteriores y, en gran parte, se explica por la estrategia que adoptó el cuerpo técnico del Vasco Arruabarrena al llegar al equipo de La Ribera.

Así lo explicó Gustavo Roberti, preparador físico del cuerpo técnico del Vasco, quien detalló la decisión de someter al plantel a una especie de minipretemporada intensa durante el parate por el Mundial 2026 y antes del inicio del segundo semestre.

“Hemos asumido un riesgo. Sabíamos que jugar cada tres días no es fácil. A eso hay que sumarle los largos viajes que tenemos en Sudamérica. Decidimos llevar a los jugadores a un lugar casi límite desde lo físico durante la pretemporada, sabiendo que después tendríamos poco tiempo para trabajar. Lo que nos quedaba era sostener lo construido y recuperar a los futbolistas”, comentó Roberti a Diario Los Andes en la antesala a la final de la Copa Sudamericana.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.

El trabajo de Boca junto a Paredes

Desde su regreso al barrio de La Boca, Leandro Paredes atravesó una serie de lesiones y molestias que afectaron su rendimiento. Sin embargo, aunque sí debió descansar en ciertos partidos, la situación mejoró bastante desde la llegada del Vasco.

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Sobre el trabajo realizado, Roberti no dio vueltas y dejó en claro cómo manejan las cargas del campeón del mundo, pieza clave del equipo de Arruabarrena, que ya se consagró en la Tabla Anual y va en busca de la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura para cerrar lo que podría ser un 2026 histórico.

“Con Leandro tenemos una relación muy natural. Es el líder del plantel, una persona sumamente positiva con la que se puede hablar absolutamente todo. Intentamos hacer una especie de traje a medida para él en términos de recuperación y estímulos de entrenamiento”, explicó Roberti sobre el trabajo físico con Paredes.

“Confiamos mucho en su criterio y en cómo conoce su cuerpo. Después evaluamos los riesgos fisiológicos y médicos, hablamos con él y con el cuerpo médico. Cada decisión tiene un porcentaje de acierto y de error”.

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La agenda de Boca para cerrar el 2026

La prueba máxima del conjunto dirigido por Arruabarrena será este sábado 21 de noviembre, cuando se enfrente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, en Barranquilla, a partir de las 19:30 (hora argentina). Sin embargo, no será la única final que tendrá por delante el Xeneize.

Boca Juniors se enfrentará a Platense en la final de la Copa Argentina, prevista para el 2 de diciembre, con sede y horario a confirmar. Por los playoffs del Torneo Clausura, el Xeneize recibirá a Independiente Rivadavia el 25 de noviembre, a las 21:00 (hora argentina).

En síntesis

Boca Juniors y Atlético Mineiro jugarán la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre .

jugarán la final de la el . Gustavo Roberti y el Vasco Arruabarrena realizaron una minipretemporada física para preparar al plantel.

realizaron una minipretemporada física para preparar al plantel. Boca Juniors enfrentará a Independiente Rivadavia el 25 de noviembre y a Platense el 2 de diciembre.