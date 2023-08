Hubo show en Texas el domingo por la noche. De la mano de un Messi imparable, Inter Miami se recompuso de un 1-3 ante FC Dallas y llegó al 4-4 gracias a un golazo de Lionel de tiro libre que forzó la tanda de penales. Desde los doce pasos, el argentino Benjamín Cremaschi liquidó el duelo y las Garzas avanzaron a los cuartos de final de la Leagues Cup 2023.

El FC Dallas fue el primer rival que logró hacerle sentir el rigor competitivo al conjunto de Florida en lo que va de certamen, incluso estando al borde de pasar de fase sin necesidad de recurrir a los penales. En mayor medida, el responsable fue otro argentino: Alan Velasco, la joya que surgió en Independiente y hoy brilla en el combinado texano.

Después de hacer un verdadero partidazo, gambeteando a cada defensor que se le cruzaba en su camino, el exjugador del Rojo habló en rueda de prensa y una de las preguntas estuvo relacionada a su posible salida de la franquicia de la MLS, más precisamente a raíz del interés de Boca en poder contratarlo para este mercado de pases.

“Sos terrible vos, eh”, fue la primera reacción del futbolista ante la consulta del periodista Diego Monroig. Luego, contestó: “Hace algunas semanas mi representante me había dicho que había cierto interés de Boca, pero no pasó más que eso. Estoy en Dallas, tengo contrato y estoy cómodo”. De no mediar una oferta irrechazable desde el Xeneize, Velasco seguirá jugando en la MLS.