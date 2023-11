La jornada del jueves en Río de Janeiro fue muy difícil para los hinchas de Boca que se encuentran a la espera de lo que será la gran final de la Copa CONMEBOL Libertadores, que se disputará este sábado desde las 17:00 horas de Argentina, en el mítico Estadio Maracaná.

Es que, tras varios días de amenazas, los barras bravas de Fluminense, fueron a Copacabana, lugar en el que estaba el Fan Zone, y allí comenzaron a atacar a los hinchas de Boca, que se encontraban pacíficamente, disfrutando de la playa. Además de esto, la Policía de Brasil detuvo a algunos fanáticos por este conflicto.

En las últimas horas, en las redes sociales se viralizó un video, en el que se ve como a Cristian Medina, un hincha de Boca que estaba dentro del mar, se lo llevan detenido, mientras que la gente brasileña que estaba en el lugar le gritaba racista cuando pasaba por delante suyo.

Luego de este conflicto, fuentes de la Embajada de Argentina en Brasil, le confirmaron a Bolavip que ya no hay ningún hincha de Boca detenido, y que además están en permanente contacto con la seguridad de Río de Janeiro para que no vuelvan a ocurrir incidentes durante la estadía de los xeneizes.

“Se nota que hubo un incidente. Acaban de liberar al último detenido y ya no hay más detenidos. La seguridad de Brasil no la maneja la Embajada de Argentina. La Embajada hace varios días que está conversando con las autoridades locales que venían haciendo publicaciones fuertes, para que bajen un poco el tono y no haya provocaciones de ninguno de los dos lados, y a todos los argentinos que están llegando le están dando las precauciones de cómo moverse”, le comentaron a Bolavip.

Minutos después de ser liberado, el mismo Medina, habló en diálogo con Radio La Red, y allí explicó en primera persona lo ocurrido en esta tarde: “Un policía me empezó a apuntar así que empecé a correr y me metí en el agua. Otro policía se tiró encima y me sacó del agua. Me esposaron y me llevaron detenido. Me sacaron las pertenencias”.

La hinchada de Boca se juntará con la de Vasco da Gama

Luego de lo sucedido esta tarde, la barra del Xeneize llegará en la jornada de mañana a Río de Janeiro, y allí se juntará con la hinchada del Vasco, clásico del Fluminense. Una vez que se encuentren, partirán rumbo al banderazo que harán los fanáticos de Boca por la tarde, y los acompañarán durante su estadía en la capital brasileña.

“La hinchada de Boca va a Río de Janeiro directamente a enfrentarse con la hinchada de Fluminense, ya que vio durante toda esta semana que el hincha de Boca había sufrido y entiende que ahora debe ir a buscar a la hinchada del Flu”, informó al respecto el periodista Flavio Azzaro.

Ana Sarrabayrouse, Cónsul Argentina en Brasil, habló sobre lo sucedido

Una manifestación de hinchas de Fluminense arrojó botellas y sillas a los hinchas de Boca”, manifestó en diálogo con Radio La Red. A lo que siguió: “Hay dos detenidos hinchas de Boca y un hincha de Fluminense herido, además de un hincha de Boca lastimado”.

También, agregó: “Arrojaron gas pimienta una vez que reaccionaron los hinchas de Boca”, además de que “en el lugar se recogieron balas de goma”. Y cerró afirmando que “la policía de Brasil va a resguardar al hincha de Boca mañana en el banderazo”.