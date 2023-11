Tras la renuncia de Jorge Almirón luego de perder la final de la Libertadores ante Fluminense, en Boca asumió de manera interina hasta fin de año el entrenador de la Reserva, Mariano Herrón. Apenas se confirmó su asunción, el DT tomó una fuerte decisión al no convocar a Vicente Taborda por motivos plenamente futbolísticos.

El entrerriano surgido en las inferiores de Boca entró en un momento clave de la final frente a Fluminense en donde la pelota quemaba y aún así condujo los ataques xeneizes en busca de un empate agónico que finalmente no sucedió. Luego de este compromiso en donde Taborda demostró estar a la altura de un encuentro de esa envergadura, para la siguiente convocatoria del Xeneize el enganche no fue siquiera citado para enfrentar este miércoles ante San Lorenzo y que se entrene con la Reserva.

Es que en concreto, Mariano Herrón optó por no incluirlo en la nómina de convocados pese a encontrarse en plenitud física. Según informó el periodista Tato Aguilera, el técnico interino tiene en cuenta a Taborda, pero no lo concentró solamente para que pueda participar de actividades grupales junto al plantel de Reserva. Herrón lo considera como un futbolista importante para lo que será su corto ciclo de acá a fines de año pero ante San Lorenzo prescindirá de él. El próximo jueves, tras el encuentro en el Bajo Flores, Taborda regresará a las prácticas con el primer equipo.

Cabe destacar que, durante el ciclo de Jorge Almirón, las decisiones que el ahora ex entrenador de Boca tomaba con Taborda fueron particulares. Primeramente, Almirón pidió por su retorno anticipado desde Platense para ser tenido en cuenta, pero desde que se dio su retorno hasta la final de la Libertadores, el entrerriano disputó solo seis partidos en donde fue titular en una sola ocasión. Además, fue enviado a la Reserva en el encuentro ante Estudiantes. Allí, el enganche anotó un golazo de tiro libre y el Xeneize, con Mariano Herrón al mando del juvenil equipo, ganó por 2 a 0 en Boca Predio.

Así, de no ser tenido en cuenta por Almirón pasó a ser el futbolista que ingresó en el momento cúlmine del partido más importante de su ciclo, para ahora no ser citado ante San Lorenzo apenas tres días después de la final con Fluminense. Sin dudas, un caso particular.

Los otros futbolistas de Boca que no fueron convocados vs. San Lorenzo

Además de Vicente Taborda, en el clásico ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro no estarán ni Ezequiel Fernández ni Marcos Rojo por molestias físicas, ni Frank Fabra, aunque este último no por cuestiones físicas sino anímicas, ya que se encuentra muy desganado tras su expulsión en la final de la Libertadores.

El posible XI de Boca ante San Lorenzo

En el primer equipo que paró Mariano Herrón en su interinato, el DT preparó un XI similar al de la final de la Libertadores en el que Jorge Almirón dispusó su último equipo como entrenador de Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Pol Fernández, Jorman Campuzano, Valentín Barco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel.