Carlos Palacios fue uno de los puntos más altos de Colo-Colo en la serie de CONMEBOL Libertadores con River. El delantero se destacó, sobre todo en la ida, y pide pista para dar un salto en su carrera. Tal es así que, tras finalizar el encuentro, le dejó un mensaje a Juan Román Riquelme, que lo busca para Boca.

Cuando al jugador le preguntaron sobre si quería un salto para su carrera, no anduvo con vueltas: “Sí, me siento preparado, quiero darlo. Espero que se dé la oportunidad. También me siento muy agradecido por todas las personas que me han apoyado. Me siento más maduro, más tranquilo y con confianza para jugar, entonces creo que ya es el momento“.

Consultado por la última oferta que recibió de Boca, afirmó: “En su momento también quise darlo (el salto). Se me criticó un poco, pero la gente quizás no entiende el panorama. Me siento preparado y espero que a final de año se pueda dar“.

“Es algo maravilloso para mí estar en la posición que estoy. Por suerte pude hacer un gol allá. Tengo cosas pensadas para el futuro. Me siento preparado y espero dar el salto a fin de año. También estoy agradecido por la Copa Libertadores que me tocó hacer. Estoy muy feliz por eso”, completó el chileno.

El análisis de Carlos Palacios sobre la derrota de Colo-Colo ante River

A la hora de hablar de la eliminación, Palacios declaró: “Tristeza, amargura. Hicimos un partido correcto, quizás casi perfecto y se definió por un detalle. Creo que después no nos patearon más al arco, tuvimos la posesión de la pelota, los metimos en el arco de ellos y lamentablemente nos vamos con esa pena y tristeza de que no pudimos clasificar”.

“Creo que disfrutamos jugar cada partido y demostramos dentro de la cancha que jugamos con alegría. Ojalá sirva para lo que venga después, para la próxima Copa Libertadores”, agregó el joven de 24 años.

“Mucho se habló que nos iban a meter 4 o 5, que se nos iba a caer el estadio encima y creo que les estaba pesando a ellos al final. Hicieron tiempo, dieron 5 minutos, que creo que es una locura porque salieron lesionados tres”, aseguró.

Y cerró: “Nos vamos con la frente en alto. Luchamos, dimos la pelea y nos vamos todos tranquilos, dejamos todo por Colo-Colo“.