En medio de los rumores que lo acercan a Boca, Carlos Palacios estalló contra la prensa y explicó por qué dejó la Selección de Chile

En los últimos dos mercados de pases hubo un nombre que desveló al mundo Boca: Carlos Palacios. El chileno se desempeña en Colo Colo y el Xeneize lo buscó con mucha fuerza a comienzos de año, y con algo menos en el último mercado de pases. El propio jugador se refirió a su posible arribo al club de la Ribera en reiteradas oportunidades y todo indica que finalmente en 2025 se dará el gran deseo de Riquelme.

No fueron días fáciles para Carlos Palacios. El futbolista de Colo Colo dejó la concentración de la Selección de Chile en medio de la doble fecha de Eliminatorias. Palacios jugó unos minutos en la derrota ante Brasil en condición de local y luego se marchó por problemas personales, por lo que ni siquiera viajó a Colombia para jugar en Barranquilla. Cabe recordar que la Roja atraviesa una crisis importante y que prácticamente está afuera del Mundial 2026 y eso que todavía quedan ocho fechas por jugarse.

Especulaciones y prohibición de jugar para Colo Colo

Colo Colo está en la pelea por el título y no fueron pocos los que especularon con que Palacios se retiró de la Selección para poder jugar para su equipo. Cabe recordar que la fecha no se suspendió en el fútbol chileno por las Eliminatorias y que el Cacique enfrentó a Unión La Calera el pasado miércoles y le ganó por 1 a 0, pero Carlos Palacios no pudo estar en cancha y en la antesala a dicho encuentro explicó los motivos.

ver también Ricardo Gareca habló sobre la repentina baja de Carlos Palacios en la concentración de la Selección de Chile: "Fue inesperado"

“Pueblo colocolino, acabo de ser informado que no estoy habilitado para jugar el partido, debido a un articulo que dice que yo salí unilateralmente de la selección, cosa que no sucedió…. Fui liberado de la concentración del equipo para volver a casa donde me necesitan!! Como no puedo jugar y jamas perjudicaría al club ni a mis compañeros respeto la decisión… Colo Colo es todo… le doy gracias a los hinchas compañeros, cuerpo tecnico y al club por apoyarme en estos momentos!!! Confío totalmente en mis compañeros y mañana estaremos todos juntos como siempre AGUANTE COLO COLO!!”, compartió Palacios en su cuenta de Instagram.

Rueda de prensa y explicaciones

Ante las versiones cruzadas que corrían, el propio jugador optó por dejarlas de lado y en primera persona contar qué fue lo que pasó: “Mi salida no fue unilateral, yo creo que en el comunicado que mandaron dijeron que estaba liberado, obviamente conversé. Me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara. Unilateral es cuando uno se va porque solo una persona quiere, entonces no me parece pero está bien, lo respeto y ya está”.

Además, agregó: “Depende cómo lo vean, todos opinan, son problemas míos, yo no te los puedo decir a ti, tú no me los puedes solucionar a mí. Son problemas personales que yo tengo, que gente sabe, que quizás no lo quiso decir, me parece injusto que digan que uno es antipatriota, que se tiró del barco, que aquí que allá, pero creo que si hubiese sido otro jugador quizás no hablarían tanto como conmigo”.

Publicidad

Publicidad

Palacios ante Brasil. (Foto: IMAGO).

“Conversé, lo aclaré con la persona que quería aclararlo en el momento, que era mi jefe. Él acató, me dio permiso para salir, entonces no entiendo cuál es el problema. Todos dicen que yo me bajé y yo conversé con él lo que tenía que conversar y yo entiendo que lo entendió porque me liberó. Mis problemas los solucioné sábado y domingo, no fui a entrenar a Colo-Colo, fui a entrenar después. Sábado no fui, lunes tampoco, me dejaron resolver mis cosas. Son cosas que ustedes no saben y por atrás hablan y mal hablan”, finalizó Palacios.

Al circo y enojo con la prensa

Un detalle que no pasó desapercibido para la prensa chilena es que Carlos Palacios apareció en un circo mientras se especulaba sobre su salida de la Selección y, sobre ese tema, le consultaron en la rueda de prensa y al jugador no le gustó nada: “¿Tú tienes hijos? ¿Qué edad tienen tu hijo? ¿Te muestro la foto de mi hijo en el circo? Ahí tienes la respuesta. ¿Para ti tu hijo es todo? Ahí te lo estoy respondiendo, ¿no? ¿Te respondí la pregunta o no?”.

Publicidad