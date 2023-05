Pasaron dos días y en nuestro país no se habla de otra cosa que no sea el Superclásico del último domingo que tuvo a River como gran vencedor ante Boca por 1-0. No obstante, de fútbol se debate poco: la discusión sigue enfocada en las jugadas polémicas, con el arbitraje de Darío Herrera en el ojo de la tormenta.

El partido fue seguido en casi todos los rincones del mundo por la pasión que despierta la mayor rivalidad del fútbol argentino y Perú no fue la excepción: Carlos Zambrano, exdefensor de Boca, le dio “like” a un polémico tuit que vino de parte de su hermano a través de las redes sociales. ¿La cargada? El historial.

Citando el gol que le hizo el Kaiser al Millonario en 2021, partido que se quedó en Núñez por 2-1 gracias al doblete de Julián Álvarez, Marco Zambrano se descargó vía Twitter para defender al escudo de Boca Juniors y también para recordarle a River la ventaja en el archivo.

“Disfruta gallina (con un emoji), pero jamás olvides que tu papá siempre será Boca Juniors”, fue el posteo que hizo el hermano del jugador de Alianza Lima en la tarde-noche del domingo. Luego, Zambrano le dejó su “me gusta” en la publicación y hasta el día de hoy se puede ver en su perfil de Twitter. ¡Picante!