En Boca se viven horas cruciales para terminar de armar el plantel que competirá, entre otros frentes, en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2023 contra Nacional de Uruguay. A La Ribera ya llegaron Lucas Blondel y Lucas Janson está próximo a incorporarse, pero el Consejo de Fútbol va por más y el sueño no es otro que Edinson Cavani.

Para que la gloria uruguaya pueda sumarse al plantel profesional, el Xeneize primero deberá liberar un cupo de extranjero. A priori, todos los cañones apuntaban a Jan Hurtado y Sebastián Villa, hoy no considerados por el DT. Sin embargo, en Boca podría darse una salida repentina de otro jugador extracomunitario y con destino a otro grande del fútbol argentino.

Es que San Lorenzo, a través de Rubén Darío Insúa, está tentando a Óscar Romero para que vuelva a ponerse la camiseta del Ciclón. Como si fuera poco, en medio de dichos rumores, Jorge Almirón decidió apartar al futbolista paraguayo para la convocatoria previa al enfrentamiento contra Newell’s y todo indica que sus días en Brandsen 805 están contados.

Según pudo confirmar el periodista Nacho Bezruk, para TNT Sports, “Óscar Romero no será tenido en cuenta en el Xeneize” y su salida podría darse en las próximas horas. Todavía se desconocen los motivos particulares por los que el volante guaraní no está entre los citados para jugar ante la Lepra, pero la situación no huele nada bien. ¿Se va el 10 de Boca?