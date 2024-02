Si bien el resultado no le cayó para nada mal a Boca, la decisión de Diego Martínez de terminar el Superclásico con 7 defensores en cancha dio mucho que hablar. Martín Demichelis abrió el debate en la conferencia de prensa y ahora lo siguió un ex entrenador del Xeneize: Abel Alves.

El ex-DT del club de la Ribera, que estuvo a cargo del equipo en 2010, habló de la decisión del estratega de poner tantos futbolistas con características defensivas. “Yo creo que le faltó el respeto a la historia de Boca. Si en el último contraataque que hace River el pibe (Mastantuono) en vez de tirarla por arriba del travesaño hace el gol, hoy Martínez no estaría muy feliz”, expresó en diálogo con Toti Pasman en Radio La Red.

“Lo peor que le podés decir al hincha de Boca es que se fue a defender a la cancha de River. Boca tiene que ser protagonista”, aseguró Alves, aunque reconoció: “Le hizo un partido de igual a igual a River aunque Boca no venía jugando bien y las cosas salieron medianamente bien para él”.

Por otra parte, Abel cuestionó la salida de Medina en el segundo tiempo: “Más allá del gol, era de lo mejorcito del mediocampo. Con Blanco fueron de lo mejor de Boca. Yo no lo hubiese sacado, pero hay que estar ahí. Pienso que quiso cerrar el partido porque ya estaba todo hecho”.

Abel Alves y el recuerdo del Superclásico que ganó como DT

El entrenador revivió el Superclásico de 2010, cuando su equipo se impuso por 2 a 0 con goles de Gary Medel. “¿Como no me voy a acordar? Uno de los mejores regalos que me dio el fútbol en ese club. En la semana venía sufriendo, no tenía como formar la defensa, a Chiquito Muñoz lo tuve que poner de 4, el brasileiro (Luiz Alberto) y el otro colombiano (Breiner Bonilla) no entendían todavía lo que era estar en Boca. Era la primera vez que jugábamos contra River”, recordó.

“Eran las 3, 4 de la mañana y pasaba por las habitaciones. No sabía cómo hacer para que al día siguiente fuera el partido en el que salgan las cosas bien. Dios nos escuchó, hice una buena charla, los muchachos tiraron todos parejos, Riquelme fue la figura del equipo y el chileno Medel hizo dos goles“, soltó.

Los números de Abel Alves como DT de Boca

Alves estuvo a cargo del primer equipo en varias oportunidades como DT interino, aunque en 2010 estuvo durante varios meses. Los resultados estuvieron lejos de ser buenos: de 18 encuentros, ganó apenas 3, empató 6 y perdió 8.