Una figura de Chivas aseguró que Gago no irá a Boca: "Nos ha dicho que va a estar con nosotros"

Mientras Boca busca destrabar la desvinculación de Fernando Gago de Chivas de Guadalajara para que asuma cuanto antes como reemplazo de Diego Martínez, un jugador del equipo mexicano aseguró que el propio entrenador le dijo al plantel que no se marchará.

Se trata de Antonio Briseño, todo un baluarte de la defensa del club tapatío, quien dijo estar convencido de que todo lo que se dice en la prensa, tanto en Argentina como en México, no son más que conjeturas y rumores periodísticos. “Son esas pequeñas cosas que siempre han pasado. En Chivas, si se mueve cualquier cosa, hay una nota. Nosotros no nos enfocamos en qué sale y qué no. La verdad nos da lo mismo”, dijo en diálogo con TV Azteca.

Y agregó: “Nosotros nos enfocamos en el sábado. No hay otro partido, porque después viene Fecha FIFA. Entonces, es el sábado y es ganar. Es un clásico. Por lo demás, nos ha dicho que está aquí, que va a estar con nosotros. Pasó lo mismo con Pauno (Paunovic, ex DT del club)”.

Aunque Boca realmente trabaja para lograr la desvinculación de Fernando Gago, a falta de una expresión pública del entrenador, para Briseño la situación no es más que un rumor. “No nos desestabiliza porque ya sabemos lo que es Chivas. Ya después veremos”, concluyó.

Dentro del plantel de Chivas están seguros que Gago continuará como DT.

En Boca se manejan con cautela

Si bien Fernando Gago es el elegido por Juan Román Riquelme para reemplazar a Diego Martínez, en Boca no quieren darlo por cerrado. Se espera que paguen la cláusula para la salida del DT, poco menos de un millón de dólares, para así acelerar su llegada. Sin embargo, ante la pretensión de Gago de salir a su manera del conjunto mexicano, en el club de la Ribera no descartan hasta seguir buscando otra opción.

En México aseguran que a Gago solo le queda un partido en Chivas

El clásico del sábado al que hizo referencia Antonio Briseño es ante Atlas, también de Guadalajara, pero a diferencia de la opinión del futbolista el diario mexicano Récord aseguró que ese será el último que dirigirá Fernando Gago en El Rebaño.

El reconocido medio aludió como fuente a un allegado del presidente Amaury Vergara e incluso avanzó que la desvinculación podría tener lugar en las próximas horas, antes de ese encuentro.