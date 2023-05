Jorge Almirón prepara el duelo ante Argentinos con un equipo que tendrá varias alternativas pensando en que Boca disputará tres partidos en nueve días y ya poco a poco fue recuperando soldados tras las lesiones y suspensiones que se dieron en el Superclásico.

En este sentido, el entrenador perfila un equipo con un mix entre habituales titulares y algunos suplentes para visitar el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal en donde el XI de este jueves fue conformado por Sergio Romero; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Figal, Frank Fabra; Luis Advíncula, Pol Fernández, Martín Payero, Juan Ramírez; Norberto Briasco y Darío Benedetto.

Allí, además de las ausencias de Alan Varela y Cristian Medina por rotación y por el cambio de esquema que plasmó Jorge Almirón, otra llamativa baja fue la de Sebastián Villa, pero a diferencia de los dos volantes juveniles de Boca, el colombiano estuvo ausente por otro motivo.

El pasado miércoles tampoco se había entrenado debido a que tuvo que asistir a una jornada clave del juicio en su contra en donde la fiscalía pidió 2 años y 3 meses de prisión condicional para Villa y se esperan los alegatos y el veredicto de la jueza Claudia Dávalos para determinar su culpabilidad y el cargo hacia él. Sin embargo, este jueves su ausencia fue por un inesperado motivo.

Según reveló el periodista Augusto César en ESPN, Sebastián Villa no participó del entrenamiento debido a que arrastra un problema en la rodilla que lo dejará hasta último momento como una duda incluso entre los convocados y posiblemente fuera de los titulares para el duelo de este viernes ante Argentinos Juniors. No solo por el problema físico y la cuestión judicial, sino que también por no haber estado en dos prácticas consecutivas. Su reemplazante sería el “Beto” Briasco.