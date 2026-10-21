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Champions League

Alineaciones de Sporting y LASK para el duelo de la jornada 3 de la Champions League

Sporting y LASK se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting vs. LASK, Champions League
Sporting vs. LASK, Champions League

Sporting recibe a LASK este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Sporting viene de ganarle 2-0 a Lens y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. LASK viene de caer 3-6 ante Liverpool y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Sporting y LASK

Sporting (4-2-3-1): Kaique Pereira, Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, João Pedro Simões, Issa Doumbia, Sergi Altimira, Geny Catamo, Luís Suárez, Nestory Irankunda. DT: Rui Borges.

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LASK (3-4-2-1): Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, João Alemão, Andrés Andrade, Robert Ljubičić, Kasper Jorgensen, Melayro Bogarde, Sascha Horvath, Yvan Dibango, Christoph Lang, Saša Kalajdžić. DT: Dietmar Kühbauer.

La previa de Sporting y LASK: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 21 de octubre
  • Hora: 16:00 (hora de Argentina)
  • Historial: 3 cruces — Sporting ganó 1, LASK ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 01/10/2020: Sporting 1-4 LASK
  • Próximo partido de Sporting: vs. Shakhtar Donetsk, martes 3 de noviembre
  • Próximo partido de LASK: vs. Slovan Bratislava, martes 3 de noviembre
Redacción Bolavip
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