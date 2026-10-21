Alineaciones de Sporting y LASK para el duelo de la jornada 3 de la Champions League

Sporting y LASK se enfrentan este miércoles 21 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Sporting recibe a LASK este miércoles 21 de octubre desde las 16:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Champions League. Sporting viene de ganarle 2-0 a Lens y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. LASK viene de caer 3-6 ante Liverpool y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Sporting y LASK

Sporting (4-2-3-1): Kaique Pereira, Iván Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, João Pedro Simões, Issa Doumbia, Sergi Altimira, Geny Catamo, Luís Suárez, Nestory Irankunda. DT: Rui Borges.

LASK (3-4-2-1): Lukas Jungwirth, Xavier Mbuyamba, João Alemão, Andrés Andrade, Robert Ljubičić, Kasper Jorgensen, Melayro Bogarde, Sascha Horvath, Yvan Dibango, Christoph Lang, Saša Kalajdžić. DT: Dietmar Kühbauer.

La previa de Sporting y LASK: todo lo que hay que saber