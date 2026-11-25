Se terminó la quinta jornada de la Liga de Campeones y algunos equipos ya comienzan a encaminar su clasificación.

La UEFA Champions League 2026-27 completó una nueva jornada. Este miércoles 25 de noviembre se disputaron los nueve partidos que le pusieron el broche a la Fecha 5 de la Fase Liga y algunos equipos ya pusieron un pie en la siguiente instancia.

Barcelona hizo los deberes en el primer turno ante Sabah y llegó a los 12 puntos -mismos que Como, Liverpool y Real Betis– para quedar en zona de clasificación directa.

El único equipo que tenía la chance de compartir liderato con Real Madrid era PSG, pero el bicampeón tropezó con la Roma en el Parque de los Príncipes y quedó como único escolta de los de José Mourinho en la tabla con 13 unidades.

La tabla de posiciones de la Fase Liga de la Champions League

Todos los resultados de HOY miércoles 25 de noviembre