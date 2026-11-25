Por la Fecha 5 de la Fase Liga de la Champions League 2026-27, Atlético de Madrid derrotó este miércoles a Viking en el Estadio Metropolitano. Julián Álvarez, titular en el Colchonero, no tardó en aportar un tanto para encaminar la victoria para su equipo.

Luego de que Alexander Sorloth abriera el marcador a los 19 minutos de la primera parte, la Araña apareció a los 24 para estirar la diferencia. El de la Selección Argentina lo hizo a través de un tiro libre que obligó a los árbitros a usar la tecnología.

Es que el arquero se estiró para evitar que entrara contra el primer palo, pero no llegó a evitar que ingresara completamente. Así, el reloj del árbitro avisó que había sido gol y los del Cholo Simeone gritaron el 2-0.

¡PICÓ LA ARAÑA EN LA #CHAMPIONSLEAGUE! Julián Álvarez probó con el tiro libre, el reloj indicó que la pelota entró por completo y el argentino festejó el segundo de Atlético de Madrid vs. Viking.



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Con esta victoria por 2-0, Atlético de Madrid se acomodó en zona de repechaje, aunque deberá seguir sumando para asegurar su continuidad en la competencia. Tras 5 fechas, el Atleti obtuvo 7 unidades, producto de 2 triunfos, un empate y 2 caídas.

Así está la tabla de la Champions League